فيديو جديد للأمير جورج بصحبة الأميرة شارلوت والأمير لويس بمناسبة يوم ميلاده

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:45 مساءً - احتفل الأمير جورج بيوم ميلاده الثاني عشر بطريقة مميزة هذا العام، حيث شارك والداه، الأمير ويليام وكيت ميدلتون، مقطع فيديو مؤثرًا عبر حسابهما الرسمي على "إنستغرام"، يظهر فيه الأمير الصغير مع شقيقته الأميرة شارلوت، 10 أعوام، وشقيقه الأصغر الأمير لويس، 7 أعوام، في لحظات عائلية دافئة تؤكد عمق العلاقة بين الأشقاء.

"12 اليوم".. فيديو عائلي للأشقاء الثلاثة

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في يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025، نشر الأمير ويليام وكيت ميدلتون، مقطعًا مصورًا التُقط خلال جلسة تصوير سابقة، احتفالًا بيوم ميلاد الأمير جورج. يظهر في الفيديو الأشقاء الثلاثة وهم يمسكون بأيدي بعضهم، يضحكون، ويحمل الأمير جورج والأميرة شارلوت شقيقهما الأمير لويس في لحظة عفوية.

جاء في تعليق الفيديو الذي نُشر على حساب أمير وأميرة ويلز: "12 اليوم"، ولقى المنشور تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي.

تقليد ملكي مستمر.. صورة جديدة للأمير جورج



سبق الفيديو نشر صورة رسمية جديدة للأمير جورج التُقطت بعدسة المصور جوش شينر في نورفولك، ضمن تقليد سنوي يتبعه الزوجان الملكيان منذ ولادة جورج.

وظهر الأمير وهو يرتدي زيًا أنيقًا، يتكون من قميص بالأبيض والأزرق وسترة صوفية بنية. والصورة جاءت مرفقة بتعليق: "يوم ميلاد سعيد للأمير جورج الثاني عشر".

لحظات دافئة أخرى في يوم الأب

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من نفس جلسة التصوير، نُشرت أيضًا صورتان سابقتان في مناسبة يوم الأب، ظهر فيهما الأشقاء الثلاثة مع والدهم الأمير ويليام. إحدى الصور كانت رسمية، بينما أظهرت الأخرى لحظة ضحك عفوية. وحمل المنشور تعليقًا شخصيًا: "يوم أب سعيد يا بابا نحن نحبك".



قد ترغبين في معرفة كيت ميدلتون والأمير ويليام اتخذا قرارًا مهمًا بشأن مستقبل الأمير جورج



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