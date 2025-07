أبرز المعلومات عن الأفلام المُنافسة في المسابقة الرسمية بـ مهرجان فينيسيا 2025 

La Grazia

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:45 مساءً - خلال الساعات الماضية أعلن المدير الفني للدورة الـ 82 منالدولي ألبرتو باربيرا عن برنامج دورة 2025 من المهرجان، وجاء من أبرزها الأفلام السينمائية المُشاركة بالمُسابقة الرسمية لدورة هذا العام.وفي هذا التقرير نستعرض لكم أبرز الأعمال المُتنافسة في المسابقة الرسمية بالدورة الـ 82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، والتي جاءت من عدد كبير من دول العالم وضمت عدد كبير من النجوم والمُخرجين.يُشارك بالمسابقة الرسمية لـالفيلم الإيطالي La Grazia والذي تم إختياره أيضًا ليكون فيلم الافتتاح بدورة هذا العام من المهرجان.وتدور أحداث الفيلم في إطار إدرامي وجاء من تأليف وإخراج باولو سورينتينو، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من توني سيرفيلو، آنا فيرزيتي، ماسيمو فينتورييلو، وتشهد دورة هذا العام من مهرجان فينيسيا السينمائي العرض العالمي الاول للفيلم خلال حفل الإفتتاح.تدور أحداث الفيلم في إطار من الإثارة والدراما حول مخرج أفلام روسي شاب يجد نفسه قد أصبح مستشارًا لـشخصية مرموقة بشكل غير متوقع مما يجعل هذا الشاب يتعامل مع الكثير من تعقيدات وأزمات العصر الجديد.ويأتي الفيلم من إخراج الفرنسي أوليفير أساياس والذي شارك في كتابة الفيلم مع كل من إيمانويل كارير، جوليانو دا إيمبولي، ويُشارك ببطولة الفيلم كل من توم ستوريدج، أليسيا فيكاندير، جد لو.فيما يتنافس أيضًا بالمسابقة الرسمية أحدث أفلام النجم العالمي جورج كلوني Jay Kelly، والذي تدور أحداثه في إطار من الكوميديا والدراما من خلال سرد قصة صداقة تجمع بين ممثل مشهور ومدير أعماله أثناء سفرهما إلى أوروبا، ويخوضان في حالة من التأمل حول خيارات حياتهما وعلاقاتهما والإرث الذي سيتركانه.ويُشارك ببطولة الفيلم أمام النجم جورج كلوني كل من آدم ساندلر، لورا ديرن، بيلي كرودوب، والفيلم من إخراج نوح باومباخ والذي شارك في كتابة الفيلم مع إميلي مورتيمر.كما تُشارك في المسابقة الرسمية بالدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المخرجة كوثر بن هنية بأحدث افلامها السينمائية وهو The Voice of Hind Rajab."صوت هند رجب" هو أحدث أعمال كوثر بن هنية، وتقدم من خلاله واحدة من أبرز القصص الإنسانية التي هزت الرأي العام العالمي وأثارت تفاعلاً كبيراً على المستوى الدولي.وتحولت الطفلة هند رجب ذات الست سنوات إلى رمز عالمي، بعد أن سمع العالم استغاثتها وهي تنطق آخر كلماتها على الهواء: "أنا خايفة.. تعالوا بسرعة".الفيلم تم تصويره في تونس، وهو من إنتاج التونسي نديم شيخ روحه (أحد منتجي فيلم بنات ألفة)، إلى جانب الممثلة والمنتجة الكندية أوديسا راي، (أحد منتجي فيلم نافالني الحائز على أوسكار)، والممثل والمنتج البريطاني جيمس ويلسون (منتج فيلم منطقة اهتمام الحائز على أوسكار).ويشهد الفيلم العرض العالمي الأول خلال فعاليات المهرجان ويُشارك في بطولته كل من أمير حليحل، كلارا خولي، معتز حليس.يُمكنكم قراءة: مشاركة فيلم هجرة بمهرجان فينيسيا السينمائي محطة مهمة في مسيرة السينما السعودية فيما يُشارك بالمسابقة الرسمية الفيلم الأمريكي A House of Dynamite والذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول مجموعة من المسؤولين في البيت الأبيض يبذلون أقصى جهدهم ليتعاملوا مع هجوم صاروخي قادم على الولايات المتحدة.ويأتي الفيلم من إخراج كاثرين بيغلو ومن بطولة إدريس إلبا، ريبيكا فيرجسون، غابرييل باسو، جاريد هاريس، تريسي ليتس.تدور أحداث فيلم Ri Gua Zhong Tian في إطار درامي رومانسي حول حبيبان سابقان يلتقيان بعد سنوات طويلة من انفصالهما ولكنهما يتنفسان الصعداء من الماضي وما قد عايشوه من حب وتضحية، توبة وعبء ثقيل، يحملوه سويًا ويُقرران أن يودعا بعضهما البعض بقلبٍ متألم، ولكنهما حينما يتخذا هذا القرار يجدوا بأنهما أصبحا شخصان ضائعان.ويأتي الفيلم من إخراج شوانغ جون كاي والذي شارك بكتابة الفيلم مع نيانغين هان، ويُشارك ببطولة الفيلم تشانغ سونغوين، فنغ شاو فنغ، شين زيلي.فيما سيتم مُشاركة الفيلم الأمريكي Frankenstein بالمسابقة الرسمية في عرضه العالمي الأول، ويأتي من تأليف وإخراج جييرمو ديل تورو وأحداثه مستوحاه من رواية حملت نفسي الاسم وتعد من أشهر الروايات العالمية.ويُشارك ببطولة الفيلم كل من أوسكار إسحاق، جاكوب إلوردي، ميا جوث، فيليكس كاميرر، لارس ميكلسن، ديفيد برادلي، تشارلز دانس وكريستوف والتز.فيما سيُشارك أيضًا الفيلم الفرنسي À Pied d’Oeuvre والذي تأتي أحداثه حول حياة مصور يُريد أن يصبح كاتبًا، والفيلم مستوحى من رواية تحمل نفس الاسم للكاتب فرانك كورتيس.ويأتي الفيلم من إخراج فاليري دونزيلي ومن بطولة باستيان بويون، فيرجيني ليدوين وماري ريفيير.تدور أحداث فيلم Silent Friend في إطار فانتازي خيالي حول عدد من الحكايات تروى من منظور شجرة عجوز وحيدة تقف في وسط حديقة نباتية، ويأتي الفيلم من إخراج وتأليف إلديكو إنيدي ويشارك في بطولته توني لونغ تشيو واي، لونا ويدلر، اينزو برام. — La Biennale di Venezia (@la_Biennale)تدور أحداث فيلم The Testament of Ann Lee في إطار من الدراما التاريخية الموسيقية، من إخراج مونا فاستفولد والذي شاركت بكتابته مع برادي كوربيت.ويأتي الفيلم من بطولة أماندا سيفريد، توماسين ماكنزي، لويس بولمان، كريستوفر أبوت، تيم بليك نيلسون، ستايسي مارتن، وماثيو بيرد.كما سيتم عرض الفيلم الكوميدي الأمريكي Father Mother Sister Brother للمرة الأولى عالميًا في المسابقة الرسمية بالدورة 82 من مهرجان فينسيا السينمائي.ويأتي الفيلم من تأليف وإخراج جيم جارموش ومن بطولة النجمة كيت بلانشيت، فيكي كريبس، آدم درايفر، مايم بياليك، توم وايتس، شارلوت رامبلينج، إنديا مور ولوكا سابات.كما سيُشارك أيضًا بالمسابقة الرسمية في الدورة الـ82 من مهرجان فينيسيا السينمائي، فيلم Bugonia والذي تدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي والكوميديا ويعد إنتاج باللغة الإنجليزية لفيلم كوري جنوبي تم إصداره عام 2003.ويُشارك ببطولة فيلم Bugonia كل من جيسي بليمونز، إيما ستون، أيدان ديلبيس، ستافروس هالكياس، أليسيا سيلفرستون.