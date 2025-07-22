فيصل بالطيور بعد مشاركة هجرة في مهرجان فينيسيا: فيلم يحمل هوية سعودية متفردة

فيلم هجرة.. مشروع سينمائي استغرق سنوات من العمل

تجربة شاهدة على التحول اللافت للسينما السعودية

فيصل بالطيور عن شهد أمين: "صاحبة رؤية فنية ملهمة"

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قلب الحكاية: رحلة تقودها ثلاث نساء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 07:45 مساءً - أعرب المنتج والمخرج السعودي، والرئيس التنفيذي، عن فخره واعتزازه بمشاركة فيلم "هجرة" للمخرجة، ضمن قسم Venice Spotlight، أحد برامج الدورة الثانية والثمانين من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي المقرر انطلاقها في الفترة من 27 أغسطس وحتى 6 سبتمبر 2025، وذلك باعتباره أحد منتجي الفيلم.ونشر المنتج فيصل بالطيور، بوستر الفيلم، عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، وكتب عليها بقوله: "من بين آلاف الأفلام المقدّمة، تم اختيار 8 أفلام فقط للمنافسة ضمن قسم Spotlight في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، كان من بينها الفيلم السعودي (هجرة) للمخرجة المبدعة شهد أمين.. يسعدني أن أكون أحد منتجي هذا العمل الذي استغرق سنوات من التطوير والجهد المتواصل، لنقدّم قصة تحمل بُعداً إنسانياً عميقاً، وهوية سينمائية سعودية متفرّدة تنبع من جذورنا الثقافية".وأضاف: "هذه المشاركة تمثل محطتي الثانية في فينيسيا بفيلم سعودي، والثالثة في هذا المهرجان العريق، و جميعها تجارب اعتز بها كثيراً، وتشهد على التحول اللافت الذي تعيشه السينما السعودية"، موضحًا أنّ "فيلم (هجرة) هو ثمرة تعاون استراتيجي بين قطاعات وطنية آمنت بقدرة السينما السعودية على التعبير والتأثير، وكان لكل من هيئة الأفلام، وصندوق مهرجان البحر الأحمر، والعلا، وإثراء ونيوم دور محوري وشراكة حقيقية في هذا الإنجاز".يمكنك قراءة..رحلة فيلم هجرة إلى فينيسيا تبدأ بأول تعليق من صنّاعهوتابع: "أوجه شكري العميق لـ شهد أمين على رؤيتها الفنية الملهمة، ولكل فريق العمل الرائع، ولكل من دعم وآمن بهذه الرحلة من الفكرة إلى السجادة الحمراء.. كما أخص بالشكر شركاء الفيلم الدوليين من العراق المنتج محمد الدراجي، ومن مصر المنتج المشارك محمد حفظي، على مساهماتهم القيمة.. هذه الخطوة هي إنجاز وطن بمبدعيه وتكامل قطاعاته بالتعاون الاستراتيجي الذي قادنا للمنافسة عالمياً".

لم تأتِ فكرة فيلم "هجرة" إلى المخرجة شهد أمين كقرار فني فقط، بل كنوع من الاستجابة الداخلية عاشت معها طويلاً في مدينتها الأم جدة. فهي المدينة التي يتواجد بها الوجوه المتعددة واللغات المختلطة، ومن هنا بدأت خيوط الحكاية تتشكل في وجدانها بهدوء إلى أن خرجت للنور.

كان واضحاً أن "هجرة" لن يشبه أفلامها السابقة حسبما صرحت به في لقاء سابق مع "الخليج 365"، التي لطالما نسجت خيوطها في عوالم رمزية أو فنتازية، هذه المرة أرادت أن تعود إلى أرض الواقع إلى السعودية نفسها، لكن من زاوية لم ترو كثيراً، أرادت أن تحكي عن أولئك الذين جاءوا من بعيد، ولم يرحلوا، عن الحجاج الذين تحولوا إلى جيران، عن المدن التي لم تعد فقط سعودية النمط، بل أصبحت كونية التفاصيل، كل ذلك من خلال رحلة تقودها ثلاث نساء من أجيال متباعدة، على طول الطريق، لا يحملن فقط هم البحث عن فرد، بل عن إجابة، ما هي الحرية؟ وهل تختلف باختلاف العمر؟ أم باختلاف التجربة؟ أم باختلاف الجغرافيا؟.

يضم الفيلم مجموعة من الأسماء العربية والخليجية، من بينها خيرية نظمي في دور الجدة، ولامار فدان في أولى بطولاتها السينمائية، إضافة إلى نواف الظفيري وبراء عالم. وإنتاج بدعم من عدة جهات سعودية وعربية ودولية، أبرزها: هيئة الأفلام السعودية، صندوق البحر الأحمر، مبادرة "ضوء"، نيوم، فيلم العلا، والمركز العراقي للسينما المستقلة، إلى جانب شركاء من أوروبا.

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