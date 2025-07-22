شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب تجاربه الفاشلة.. براد بيت يؤجل الإنجاب من إينس دى رامون لتردده فى الزواج والان مع تفاصيل الخبر

يبدو أن النجم العالمي براد بيت، البالغ من العمر 61 عامًا، قرر التمهل في خطوة الإنجاب من حبيبته الحالية إينس دي رامون، وسط خلافات خفية تتعلق بمسألة الزواج والارتباط الرسمي.

وبحسب ما أفاد به موقع Radar Online، فإن براد بيت رغم حبه الكبير لـ إينس، لا يزال مترددًا في اتخاذ خطوة الخطوبة أو الزواج، وهو ما يدفع إينس للتريث بدورها في مسألة الإنجاب، فيما كشف مصدر مقرّب من الثنائي: "إينس تعشق براد، وكانت تحب أن تنجب منه طفلًا، لكنها لا تريد ذلك ما لم يقدم لها خاتم الخطوبة أولاً".

ويبدو أن ماضي براد بيت العاطفي، خاصة زواجه السابق من أنجلينا جولي، لا يزال يلقي بظلاله على قراراته الحالية، إذ أوضح المصدر: "براد يشعر بالخذلان من تجاربه السابقة، ويفضّل الحفاظ على علاقة غير رسمية بدلًا من الزواج التقليدي"، لكن ذلك لا يرضي إينس، التي توصف بأنها "تقليدية في قلبها"، وترى أن الالتزام الرسمي أمر ضروري، خصوصًا إذا كان الحديث يتعلّق بتكوين عائلة.

كما أشار التقرير إلى أن خبراء لغة الجسد لاحظوا وجود غياب التناسق والتناغم بين الاثنين في بعض المواقف، ما قد يشير إلى اختلاف في الأسلوب والتفكير، وبحسب المصادر ذاتها، فإن براد بيت يؤكد مرارًا أنه "يحب إينس بصدق، وليس في علاقة معها لتعويض غياب أبنائه عن حياته"، لكن التردد في التقدم الرسمي يجعل إينس تشعر بالإرهاق، وكأن كل شيء يجب أن يسير حسب شروط براد فقط.

واختتم المصدر حديثه: "إينس تنتظر من براد إثبات التزامه الحقيقي بها عبر الخطوبة، وحتى ذلك الحين، فإن فكرة الإنجاب ليست مطروحة بالنسبة لها".