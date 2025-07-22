شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى أحمد زاهر تبدأ تصوير "هند" من حكايات "ما تراه ليس كما يبدو".. صور والان مع تفاصيل الخبر

بدأت الفنانة الشابة ليلى أحمد زاهر تصوير حكاية "هند" ضمن حكايات مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" المقرر عرضه خلال الأسابيع المقبلة على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية، ويشارك ليلى في بطولة الحكاية الفنان حازم إيهاب وهى من تأليف هند عبد الله وإخراج خالد سعيد.

وكشفت الشركة المنتجة عن الصور الأولى لحكاية "هند"، حيث أكد المنتج كريم أبو ذكري إن مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" تجربة درامية جديدة ومختلفة تماما عن كافة المشاريع الدرامية التي قدمها سابقا بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وأضاف أبو ذكري أن العمل استغرق تجهيزات طويلة، بسبب تنوع الحكايات وكثرة النجوم المشاركين، خاصة إن كل حكاية لها فريق عمل مختلف من ممثلين وفرق عمل، مشيراً إلى أنه متحمس للفكرة التي يشارك بها نخبة من النجوم الشباب، سواء على مستوى التمثيل أو الكتابة وحتى الإخراج.

ويواصل صناع مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو" استكمال تصوير باقي حكايات المسلسل الـ7، تمهيدا لعرضه على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال أغسطس المقبل.

جدير بالذكر إن حكاية "هند" من بطولة ليلى زاهر، حازم إيهاب، هاجر الشرنوبي، مؤمن نور، ياسمين رحمي، والفنانة القديرة حنان سليمان، والعمل من تأليف هند عبدالله وإخراج خالد سعيد، بدو"، على قنوات ومنصات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الصيف.



ليلى احمد زاهر من حكاية هند



ليلى احمد زاهر وحنان سليمان



كواليس حكاية هند من مسلسل ما تراه ليس كما يبدو



هاجر الشرنوبي وعزوز عادل