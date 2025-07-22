شكرا لقرائتكم خبر عن إيمان العاصى بطلة مسلسل قسمة العدل والعرض على شاشات المتحدة قريبا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكرياالثلاثاء، 22 يوليو 2025 05:00 م
تعاقدت النجمة إيمان العاصى على بطولة مسلسل جديد بعنوان "قسمة العدل" تأليف أمين جمال وإخراج أحمد خالد وإنتاج شركة United Studios، ومقرر البدء في تصويره خلال الأسابيع المقبلة بعد الانتهاء من التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لعرضه على شاشات المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم الأوف سيزون.إيمان العاصى تنافس فى الأوف سيزون للمرة الثانية
إيمان العاصى عُرض لها مؤخراً فيلم "في عز الظهر" الذى تعود به الى السينما بعد غياب 3 سنوات، وتجسد خلال أحداثه شخصية "ساندرا" التي تعمل مع المافيا وتتنكر في أكثر من شكل لتتناسب مع طبيعة العمليات التي تقوم بها، وتظهر بثلاث جنسيات ولهجات مختلفة ما بين اللبنانية والسورية والمصرية حتى تستطيع التعامل مع الجهات المختلفة.
فيلم "فى عز الظهر" تجربة سينمائية تمزج بين الأكشن والتشويق مع عمق درامي يسلط الضوء على الهوية والانتماء. ويأتي من بطولة مينا مسعود، إيمان العاصي، شيرين رضا، جميلة عوض، محمد علي رزق، محمود حجازي، محمد عز، بيومي فؤاد، إيهاب فهمي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف كريم سرور وإخراج مرقس عادل.
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