هل سيتم تقديم السيرة الذاتية للزعيم عادل إمام؟.. يوسف معاطي يُجيب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 06:06 مساءً - بعد غياب لسنوات واختفاء دام حوالي 20 عاماً، تصدر الكاتب والسيناريست يوسف معاطي ترند مواقع التواصل الاجتماعي ومؤشر البحث جوجل، وذلك بعد ظهوره مع الإعلامي عمرو الليثي في برنامجه "واحد من الناس" المُذاع على قناة "الحياة".

وخلال الحلقة كشف يوسف معاطي العديد من الأسرار التي تُذاع لأول مرة عن الزعيم عادل إمام وحقيقة تقديمه لسيرته الذاتية، بالإضافة إلى مشواره الفني الطويل الذي جمعهما، كما أشاد بنجله محمد إمام.

يوسف معاطي: عادل إمام طلب مني كتابة قصة حياته

أكد الكاتب والسيناريستأن الزعيم عادل إمام لا يعود إلا بما يستحق، وأنه يتعامل مع الفن بوعي وحذر، ويحرص على تقديم محتوى يُرضي جمهوره ويحترم تاريخه؛ وأشار خلال الحلقة أن الزعيم طلب منه كتابة قصة حياته، حيث قال: "طلب مني أكتب قصة حياته ولكني لم أكتبها حتى الآن، وأعتقد أنها لو هتقدم في رائي يجب أن تكون في عمل أدبي ثم تقدم في عمل تلفزيوني مثل قصة حياة شارلي شابلن، لأنعلم كبير جداً ليس أقل من شارلي شابلن، فتعمل قصة حياته رواية أدبية كبيرة".

وأضاف يوسف معاطي: "وأنا علشان أقدم قصة حياة عادل إمام، هو موافق ولكن لأزم أسرته كمان تكون عايزه ليس فقط موافقة، وتقدم في عمل أدبي، ومحمد إمام نجله هو الأقرب لتقديم السيرة الذاتية لوالده".

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هكذا أشاد يوسف معاطي بموهبة محمد إمام!

كما أكمل الكاتبحديثه مشيداً بالنجم محمد عادل إمام قائلاُ: "محمد إمام دا ابني وبحبه جداً، وله عندي مكانة ومعزة خاصة لأن ستايل محمد في الكوميديا إيطالي، بيفكرك بنجوم إيطاليا، وهو الولد الوسيم اللي دمه خفيف".

وأضاف معاطي: "محمد إمام اشتغل معايا في 3 أعمال، وخلالها قدم كل دور بشكل مختلف عن الآخر، ففي مسلسل "فرقة ناجي عطاالله" جسد دور الولد الشقي، وفي مسلسل "صاحب السعادة" عندما قدم دور الظابط نجل وزير الداخلية، وفي فيلم "حسن ومرقص" عندما قدم دور جرجس، قدم كل شخصية فيها بشكل كوميدي مختلف عن الأخري".

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محمد إمام عن يوسف معاطي: أقوى وألذ الكتاب في تاريخ مصر

ومن جانبه حرص النجمللرد على إشادة، وقام بإعادة نشر جزء من الحلقة التي تحدث خلالها الأخير عن موهبته، وعلق إمام على المقطع قائلاً: "شهادة كبيره من أقوى و ألذ الكتاب إللي جم في تاريخ مصر".

وأكمل إمام: "يوسف معاطي.. اتشرفت إني اتعرفت في حياتي على بني آدم زيك.. و واحشني الشغل معاك جداً و إن شاء يحصل قريب.. بحبك يا چو".

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أعمال جمعت يوسف معاطي والزعيم

يُذكر أن الكاتب والسيناريستقد جمعه بالزعيممشوار فني طويل، قدما خلاله أعمالاً حققت نجاحاً كبيراً، سواء على مستوى الدراما أو السينما أو المسرح، وكونا الثنائي شراكة فنية ساهمت في تاريخ الفن.

ففي السينما قدما معاً عدداً من الأعمال المهمة منها "الواد محروس بتاع الوزير، التجربة الدنماركية، عريس من جهة أمنية، السفارة في العمارة، مرجان أحمد مرجان"، وغيرها من الأعمال، وعلى مستوى المسرح قدما معاً مسرحية "بودي جارد" التي استمر عرضها حوالي 12 عاماً لتكون من أطول المسرحيات التي تم عرضها على المسرح المصرى.

أما الدراما فقد اشتركا معاً في عدد من المسلسلات التي حققت رواجاً كبيراً مع الجمهور العربي بأكمله، وخاصة أن كثيراً منها كان يُعرض خلال موسم دراما رمضان، نذكر منها "فرقة ناجي عطاالله، العارف، صاحب السعادة" وغيرها.

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