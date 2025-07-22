شكرا لقرائتكم خبر عن القصة الكاملة لانتقاد نجم الأوسكار خواكين فينيكس تجويع أطفال غزة والان مع تفاصيل الخبر

حالة من الترحاب الشديد صاحبت تصريحات نجم الأوسكار خواكين فينيكس، حول تجويع أطفال غزة، خلال ظهوره فى البودكاست الأمريكى لليوتيوبر ثيو فون، حيث تحدث الممثل الحائز على الأوسكار خواكين فينيكس منتقدا حرب إسرائيل على غزة، قائلاً: "ليس هناك مبررا لأطفال يتضورون جوعا حتى الموت".

وقال فينيكس إنه كان يخشى الحديث عن الحرب الإسرائيلية على غزة، لكن تصريحات ثيو فون حول الحرب منحته الشجاعة للقيام بذلك بنفسه.

وانتقد فينيكس نظام المساعدات فى غزة، حيث قتلت القوات الإسرائيلية العديد من الفلسطينيين فى مواقع المساعدات التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي، وقال إن المرء لا يحتاج إلى فهم الجغرافيا السياسية للتعليق على الحرب، بل ببساطة "حقوق الإنسان".

ورغم التنديد الدولى بمجازر إسرائيل المستمرة فى قطاع غزة، لا تزال ماكينة القتل الإسرائيلية دائرة وتحصد يوميا عشرات الأرواح من الأطفال والنساء والرجال فى القطاع المدمر.

وفى كاريكاتير صحيفة "جارديان" البريطانية للرسام بين جيننجز، انتقد استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للعزل والمدنيين من سكان القطاع فى دير البلح والذين يعانون الجوع والتشريد، ويصف العديد من الخبراء الوضع بأنه مجاعة متعمدة.

ورسم الفنان جندي من جيش الاحتلال الإسرائيلي وهو يمنح اب وابنه جاءا للحصول على المساعدات وفى أيديهما أواني فارغة أملا فى الحصول على الطعام، قميصا رسم عليه علامة الاستهداف ليسهل قنصهما بالرصاص فيما بعد.

وبجانب الجندي صندوق صغير كتب عليه مساعدات مليء بهذه القمصان المخصصة لسكان القطاع فى إشارة إلى قتل الجياع المستهدف. وقال الجندى "هل تريدان ملابس جديدة؟".

ويشار إلى أن 11 فلسطينيا استشهدوا فيما أصيب آخرون، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي منتظري المساعدات الإنسانية قرب "محور نتساريم" جنوب مدينة غزة.

وأوضحت مصادر طبية في القطاع، وفقا لوكالة الانباء الفلسطينية (وفا)، أن إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات ارتفع إلى 1,021 شهيدا وأكثر من 6,511 إصابة.