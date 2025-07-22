البحر الأحمر السينمائي يحتفي باختيار هجرة ضمن مهرجان فينيسيا 2025

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 22 يوليو 2025 04:29 مساءً - في خطوة تعبر عن الفخر والدعم المستمر للسينما السعودية، احتفلت الصفحة الرسمية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي على " إنستغرام" باختيار فيلم “هجرة” للمخرجة السعودية شهد أمين للمشاركة في فعاليات مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي 2025 في دورته الثانية والثمانين.، وتحديدًا ضمن قسم Venice Spotlight.

السينما السعودية تشق طريقها نحو العالمية بفيلم "هجرة"

ونشرت الصفحة ، صورة من مشاهد الفيلم، مرفقاً بها تعليق جاء كالتالي:" "تفخر مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدورها في دعم هذا العمل الاستثنائي من خلال صندوق البحر الأحمر، الذي يواصل تمكين الأصوات السينمائية الجديدة ومساندة المشاريع التي تعكس عمق الثقافة والهوية."

أضاف: هذا الاحتفاء يعكس التزام المؤسسة بدعم السينما السعودية للمشاركة في أبرز المحافل السينمائية العالمية، ما يعزز مكانة المملكة كقوة صاعدة في صناعة السينما.

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قصة الفيلم وأبطاله

الفيلم يسرد رحلة إنسانية ومحورية تبدأ من جنوب المملكة مرورًا بمكة، حيث تختفي الفتاة الكبرى، فتقوم الجدة وحفيدتها الصغيرة برحلة بحث إلى شمال السعودية، مستكشفَتين عمق الثقافة والهوية الوطنية، وصولًا إلى جبال تبوك الثلجية.

يضم الفيلم مجموعة من الأسماء العربية والخليجية، من بينها خيرية نظمي في دور الجدة، ولامار فدان في أولى بطولاتها السينمائية، إضافة إلى نواف الظفيري وبراء عالم.

وجاء إنتاج الفيلم بدعم من عدة جهات سعودية وعربية ودولية، أبرزها: هيئة الأفلام السعودية، صندوق البحر الأحمر، مبادرة "ضوء"، نيوم، فيلم العلا، والمركز العراقي للسينما المستقلة، إلى جانب شركاء من أوروبا.

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