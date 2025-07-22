صدمة بعد وفاة نجم “ذا كوسبي شو” خلال إجازته… رحيل مفجع هذه أسبابه

أكّدت مصادر أنّ وفاة الممثّل المحبوب مالكولم-جمال وارنر عن عمر يناهز أ،بعة وخمسين عامًا إثر حادث غرق مأسويّ أثناء قضائه عطلة في كوستاريكا مع عائلته. وارنر، المعروف بدوره الأيقونيّ في مسلسل “ذا كوسبي شو”، غرق أثناء السّباحة.

أحدثت وفاة وارنر المفاجئة والمفجعة صدمةً في عالم التّرفيه، إذ كان يحظى بالاحترام والتّقدير ليس فقط لدوره المميّز في المسلسل الكوميديّ النّاجح في ثمانينات القرن الماضي، بل أيضًا لمسيرته المهنيّة التي امتدّت لعقود مليئة بالأداء الّذي لا يُنسى والنّمو الشّخصيّ القويّ.

في مقابلة مع مجلة “بيبول” عام ٢٠٢٣، استذكر وارنر فترة مشاركته في مسلسل “ذا كوسبي شو”، قائلًا: “أعلم أنّني أستطيع التّحدّث نيابةً عن جميع أعضاء فريق العمل عندما أقول إنّ مسلسل “ذا كوسبي شو” عملٌ ما زلنا جميعًا فخورين به للغاية”.

على الرّغم من الإرث المعقّد الّذي تركه المسلسل في أعقاب الادّعاءات العديدة ضدّ بيل كوسبي، ظلّ وارنر ممتنًّا لتأثيره الثّقافيّ.

بعد مسلسل “ذا كوسبي شو”، حقّق وارنر نجاحًا في المسلسل الكوميديّ “مالكولم وإيدي”، وشارك في بطولة “ريد بين السّطور” إلى جانب تريسي إليس روس. كما لعب أدوارًا متكرّرة في مسلسلات “سوتس” و”ماجور كرايمز” و”ذا ريزيدنت”، مبرزًا تنوّعه وطول عمره في هوليوود. ومن أحدث أعماله على الشاشة مسلسل “9-1-1″ و”Alert: Missing Persons Unit”.

في العام الماضي، انخرط وارنر في مجال البثّ الصّوتي مع مشروع “نوت أول هود”، وهو مشروع يهدف إلى إزالة وصمة العار المرتبطة بقضايا الصّحّة النّفسيّة لدى الأمريكيّين من أصل أفريقيّ. أطلق وارنر البرنامج مع المقدّمين المشاركين ويوسي باراكا وكانديس كيلي، ووصفه بأنّه المكان الّذي قد يكون فيه “أكثر ضعفًا”.

يترك رحيل وارنر فراغًا عميقًا في صياغة التّرفيه بين المعجبين الّذين نشأوا على حضوره الدّافئ والجذّاب على الشّاشة. ترك خلفه عائلته وأصدقاءه وإرثًا ساهم في تشكيل أجيال من سرد القصص التّلفزيونيّة.

كان موقع TMZ أوّل من نشر خبر الوفاة المأسويّة. ولم يصدر ممثّلو وارنر أي بيان حتّى الآن.