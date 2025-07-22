صدمة لمحبّي التّاريخ… بوراك أوزجيفيت يتحرّر أخيرًا

بشكل رسميّ ونهائيّ، انفصل الممثّل التّركيّ بوراك أوزجيفيت عن مسلسل “المؤسّس عثمان”، ولن يشارك في موسمه السّابع المرتقب، في خطوة مفاجئة شكّلت صدمة لعشّاق الدّراما التّاريخيّة، لكنّها بالمقابل أفرحت جمهور بوراك الحقيقيّ الّذي طالما حلم برؤيته خارج عباءة “الدّرع والسّيف”.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإنّ سبب الانفصال يعود إلى خلاف مادّيّ، إذ طلب بوراك أجرًا وصل إلى أربعة ملايين ليرة تركيّة عن كلّ حلقة، إلّا أن شركة الإنتاج لم تصل إلى اتّفاق نهائيّ معه، هذا ما دفع الطّرفين للانفصال بعد ستّ سنوات متواصلة من النّجاح المشترك.

ورغم أنّ القرار بدا مفاجئًا، إلّا أنّه كان بمثابة “تحرّر فنّيّ” لبوراك الّذي خاض تجربة الدّراما التّاريخيّة طويلًا، ما جعله يرتبط ذهنيًّا بشخصيّات الحروب والفتوحات، ليكون هذا القرار بوابة عبوره نحو عمل عصريّ حديث يُعيد رسم ملامح مسيرته الفنّيّة.

الجمهور بدوره، لم يخفِ حماسته لهذا التّحوّل؛ فقد عجّت مواقع التّواصل برسائل الدّعم، خاصّة من أولئك الّذين طالبوا طويلًا بعودة بوراك إلى الدّراما الرّومنسيّة أو الاجتماعيّة المعاصرة، إذ يبرز حضوره ووسامته وشخصيّته الجذّابة بشكل أكبر.

في المقابل، سيستمرّ مسلسل “المؤسّس عثمان” في موسمه الجديد، لكن من دون بطله الأبرز. وستنتقل القصّة إلى جيل جديد، مع دخول شخصيّة أورهان، ابن الغازي عثمان، مرحلة القيادة، ويُقال إنّ مفاوضات تجري حاليًّا مع عدّة أسماء لأداء هذا الدّور من بينهم: إبراهيم تشيليككول، مراد أونالمش، ومارت يازجي أوغلو. كما يُرجّح أن تغيب أوزجي تورير الّتي لعبت دور بالا خاتون، عن الموسم المقبل أيضًا.

ورغم أن بوراك أوزجيفيت يغادر العمل، فهو يترك خلفه بصمة كبيرة، إذ حقّق نجاحًا لافتًا في الموسم السّادس، وسط نسب مشاهدة عالية حافظت على مكانة المسلسل ضمن أفضل خمسة أعمال تركيّة على الشّاشة.

الأنظار اليوم تتّجه إلى مشروع بوراك المقبل الّذي قد يكون نقطة تحوّل في مسيرته، بعيدًا عن الخوذة والسّيف، باتجاه أدوار معاصرة تحمل طابعًا دراميًّا أو رومنسيًّا، طالما أبدع فيها في بداياته.

فهل نشهد قريبًا عودة النّجم إلى عالم المسلسلات الحديثة؟ جمهور بوراك يأمل ذلك بشغف.