شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نجوم فيلم هيروشيما بطولة أحمد السقا بتوقيع نادر جلال وأيمن بهجت قمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع صناع فيلم هيروشيما اللمسات الأخيرة قبل انطلاق التصوير الفترة المقبلة، والذى يقوم بإخراجه المخرج أحمد نادر جلال، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، حيث تعاقدت الجهة المنتجة مع عدد من النجوم.

قائمة فيلم هيروشيما

أحمد السقا، دياب، ياسمين رئيس، حنان مطاوع، أحمد رزق، عمرو عبد الجليل، ناهد السباعى، علاء مرسى، ومن المقرر أن ينضم عدد من الفنانين خلال الأيام المقبلة، ليكون أضخم قائمة ممثلين فى فيلم سينمائى مصرى، والفيلم من إنتاج أيمن بهجت قمر، وفيلم سكوير أحمد بدوى، ونيوسينشرى زيد الكردى.



احمد السقا

ويقدم المؤلف أيمن بهجت قمر عملا سينمائيا جديدا بعنوان طلقنى بطولة النجمين كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى، من إخراج خالد مرعى، ومقرر عرضه في السينمات الفترة المقبلة، وطلقنى يعد التعاون الثالث بين بهجت قمر والمخرج خالد مرعى، حيث اجتمع الثنائى فى عملين سابقين هما آسف على الإزعاج بطولة أحمد حلمى، وفيلم الهنا اللى أنا فيه بطولة كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربينى.

أما النجم أحمد السقا يعرض له حاليا فيلم أحمد وأحمد ويشارك فى بطولته النجم أحمد فهمى، من إخراج احمد نادر جلال، ويشارك في بطوة الفيلم جيهان الشماشرجى، وأحمد الرافعى وعدد كبير من الفنانين.



عمرو عبد الجليل



دياب دياب