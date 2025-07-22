شكرا لقرائتكم خبر عن عودة أندى ساكس.. آن هاثاواى تعلن عن الجزء الثانى من The Devil Wears Prada والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت النجمة العالمية آن هاثاواى رسميًا عودتها لتجسيد شخصية "أندى ساكس" فى الجزء الثانى من الفيلم الشهير "The Devil Wears Prada"، والذى من المنتظر طرحه فى دور السينما بتاريخ 1 مايو 2026، ونشرت الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة أولى من الجزء الجديد، وعلّقت عليها بكلمات بسيطة لكنها مثيرة: "Andy Sachs 2025"، في إشارة إلى عودتها المنتظرة بعد أكثر من 19 عامًا على عرض الجزء الأول.



ان هاثاواي

ويشهد الفيلم عودة كوكبة من أبطاله الأصليين، على رأسهم ميريل ستريب في دور "ميراندا بريستلي"، وإميلي بلانت، وستانلي توتشي، بالإضافة إلى انضمام أسماء جديدة مثل: كينيث براناه، لوسي ليو، جاستن ثيرو، بي. جي. نوفاك، وبولين شالاميه.

ورغم التكتم الكبير حول تفاصيل الحبكة إلا أن مجلة Variety أفادت بأن الجزء الجديد سيركّز على شخصية ميراندا بريستلي، رئيسة تحرير مجلة "رانواي"، والتي تواجه تحديات في ظل انهيار صناعة المجلات التقليدية، وتجد نفسها في مواجهة مع مساعدتها السابقة إميلي، التي أصبحت الآن شخصية تنفيذية نافذة في شركة فاخرة تتحكم بالإعلانات التي تحتاجها ميراندا بشدة.

أما شخصية "أندي ساكس"، فوفقًا لأحداث نهاية الفيلم الأصلي، كانت قد تركت العمل في المجلة وانضمت إلى صحيفة في نيويورك، ما يفتح الباب لتساؤلات كثيرة حول الدور الذى ستلعبه في هذا الصراع الجديد.

وكانت قد أعلنت شركة 20th Century Studios عن بدء تصوير الجزء الثانى من الفيلم الشهير The Devil Wears Prada، وسط حماس جماهيرى كبير بعد تأكيد عودة طاقم التمثيل الأصلى، وعلى رأسهم ميريل ستريب، آن هاثاواى، إميلي بلانت وستانلي توتشي.

وانضم إلى الجزء الجديد نخبة من النجوم، من بينهم لوسي ليو، جاستن ثيرو، بي. جاي. نوفاك، بولين شالاميه، سيمون آشلي، وكينيث براناه الذي سيلعب دور زوج شخصية ميراندا بريستلي (ستريب)، كما سيشارك أيضًا الكوميديان كاليب هيرون، ونجم برودواي كونراد ريكامورا، والممثلة هيلين ج. شين.