بعد ازماته المتتالية،”عائلة شاكر باشا’ تودّع الشّاشة نهائيًّا لهذا السّبب

أعلنت الشّركة المنتجة لمسلسل “عائلة شاكر باشا” عن إلغاء عرض الموسم الثّاني رسميًّا، وذلك نتيجة الارتفاع الكبير في تكاليف الإنتاج، هذا ما حال دون استكمال العمل.

وكان المسلسل قد واجه سلسلة من العقبات خلال عرض موسمه الأوّل، بدأت باندلاع حريق ضخم في موقع التّصوير ممّا أدّى إلى احتراق قصر شاكر باشا بالكامل، وهذا ما تسبّب بتوقّف التّصوير موقّتًا لحين معالجة الأضرار وإعادة تأهيل الموقع.

ولم تتوقّف الأزمات عند هذا الحدّ، إذ قرّرت هيئة رقابة التّلفاز التّركيّة فرض عقوبات على القائمين على العمل الّذي يُعرض عبر قناة Now TV، شملت إيقاف العرض لمدّة ثلاثة أسابيع متتالية، إلى جانب غرامة ماليّة بنسبة ٣% من ميزانيّة الإنتاج، وذلك بعد تلقّي الهيئة عددًا كبيرًا من الشّكاوى حول محتوى المسلسل.

كما واجه العمل دعوى قضائيّة من أحفاد شاكر باشا، طالبوا من خلالها بإيقاف عرض المسلسل، مدّعين أنّ الشّركة المنتجة لم تلتزم بالإجراءات القانونيّة ولم تتواصل مع العائلة قبل البدء بالتّصوير. غير أنّ النّيابة العامّة في تركيا أصدرت قرارًا رسميًّا بإسقاط القضيّة.

من جانبها، أكّدت شركة MedYapım المنتجة للمسلسل أنّها لم تنتهك أيّة حقوق فكريّة أو فنّيّة، مشيرة إلى أنّ أحداث العمل مستوحاة من خيال الكاتب، استنادًا إلى معلومات متداولة في الأرشيف الجماهيري والصّحافة.

ويُذكر أن مسلسل “عائلة شاكر باشا” كان قد سلّط الضّوء على حياة إحدى العائلات التّركية البارزة في فترة تاريخيّة معيّنة، وتميّز بإنتاج ضخم وديكورات وأزياء لافتة، قبل أن تتوقّف عجلة إنتاجه عند موسمه الأوّل.