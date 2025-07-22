شكرا لقرائتكم خبر عن الكينج والهضبة يحيان حفلين بمهرجان العلمين فى دورته الثالثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم عمرو دياب حفلا غنائيا ضخما فى ساحة "U-ARENA" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الـ3 من مهرجان العلمين الجديدة 2025، يوم الجمعة الموافق 1 أغسطس المقبل، وخلال الحفل يغني الهضبة باقة من أغانيه، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد "ابتدينا".

ويحيى النجم محمد منير حفلا غنائيا يوم السبت 16 أغسطس المقبل، فى منطقة "يو أرينا" بمدينة العلمين الجديدة، ضمن فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان العلمين الجديدة 2025، ويشاركه في الحفل المطرب رامى جمال، وحفلات الكينج والهضبة من أكثر الحفلات التي ينتظرها الجمهور ضمن مهرجان العلمين في دورته الثالثة للاستمتاع بأغانيهم و الأجواء الصيفية، وأن لا يوجد موسم صيف بدون حفلة للكينج و حفلة للهضبة.

فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة

تقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.

ويأتي تنظيم هذه النسخة الجديدة استكمالًا للنجاحات التي حققها المهرجان في دورتيه الأولى والثانية، وأثبت خلالها مكانته كمنصة شاملة تضم كافة ألوان الفنون والترفيه، وجذب أنظار الملايين داخل مصر وخارجها، إذ شهدت الدورة السابقة مشاركة واسعة من مختلف فئات المجتمع، واستقبال زوار من أكثر من 104 جنسيات حول العالم، بالإضافة إلى حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين والدبلوماسيين من الدول العربية والأجنبية.

نجوم مهرجان العلمين الدورة الثالثة

ويحيى نخبة من أبرز نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، الدورة الثالثة من مهرجان العلمين وهم عمرو دياب، والكينج محمد منير و أنغام، أصالة نصري، تامر حسني، تامر عاشور، و رامى جمال و مروان بابلو، ليجي سي، ويجز، وفرقة كايروكي، مما يعزز من فعاليات المهرجان ويدفعه ليكون على رأس قائمة الفعاليات الصيفية المنتظرة.

جدير بالذكر أن النسخة الثانية من مهرجان العلمين، التي نظمتها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حققت نجاحًا كبيرًا، إذ انطلقت في يوليو العام الماضي واستهدفت جذب نحو مليوني زائر وسائح.