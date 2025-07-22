شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أغانى من كلمات وألحان تامر حسنى في ألبومه الجديد لينا معاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح النجم تامر حسنى ألبومه الجديد "لينا معاد" عبر جميع منصات التواصل الاجتماعى، الأيام الماضية، وشارك تامر فى كتابة وتلحين 7 أغانى بنفسه، في الألبوم والأغانى هي:" لينا معاد كلمات تامر حسنى و شريف مكاوى وألحان تامر وحبك لو غلطة كلمات وألحان تامر حسنى، يالا يا كداب كلمات تامر و عمر عبده على والأنوثة الطاغية كلمات وألحان تامر واحشنى يابن اللذين كلماته وألحانه و حبيبى تقلان وملكة جمال الكون كلمات و ألحان تامر حسنى و الشامى".

شركة تذكرتي تتطرح تذاكر حفل تامر حسني في العلمين

طرحت تذاكر حفل تامر حسنى فى مهرجان العلمين الجديدة فى دورته الثالثة، يوم 25 يوليو الجارى، خلال منصة "تذكرتي" الإلكترونية، وتمت إتاحة التذاكر لـ5 فئات متاحة للجميع، ويشارك فى الحفل مع تامر المطرب الشامى.

ويحرص النجم تامر حسني على التواجد مع جمهور العلمين كل عام، إذ شارك منذ انطلاق مهرجان العلمين في نسخته الأولى عام 2023، وقدم خلال الدورة الأولى عددا كبيرا من أغانيه وسط تفاعل الجمهور، وحقق حفله نجاحا كبيرا، وكرر تامر حسني هذا النجاح العام الماضي خلال فعاليات الدورة الثانية، وقدم حفلا كامل العدد، ليأتي حفله الغنائي المقرر يوم 25 يوليو كثالث تعاون بينهم وبين مهرجان العلمين.

المطرب شامي يشارك تامر حسني في حفل مهرجان العلمين

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه، إلى جانب عدد من الاستعراضات التى اعتاد الجمهور منه عليها، كما يشاركه الحفل المطرب الشامى، ليقدم هو الآخر عدد من الأغنيات برفقة تامر، وأتيحت التذاكر عبر موقع "تذكرتي" الإلكتروني.

انطلاق مهرجان العلمين خلال أيام

وتقام فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان العلمين الجديدة، في قلب المدينة التراثية بمدينة العلمين الجديدة، وتحديدًا في ساحة "U-ARENA"، التي أنشأتها الشركة في وقت قياسي لتكون مركزًا نابضًا بالحياة يستوعب آلاف الزوار من محبي الفن والموسيقى، وتتولى شركة تذكرتي، تنظيم الحفلات الفنية والعروض الثقافية المقرر إقامتها خلال فعاليات المهرجان.