شكرا لقرائتكم خبر عن مؤلف أغنية قررنا نحن الآتى: سعيد بالتعاون مع أكرم حسنى وأشكر منة القيعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف حكيم كمال، تفاصيل تعاونه مع النجم أكرم حسنى في أغنيته الجديدة " قررنا نحن الآتى"، وأن الشاعرة منة عدلى القيعى هي من رشحته لكتابة الأغنية.

وقال حكيم كمال، في تصريحات خاصة لـ " الخليج 365":" كان في جلسات عمل مع الشاعرة منة القيعى بينى و بينها و هي التي رشحتنى لكتابة الأغنية بسبب ضغط العمل لديها ثم أشرفت على الكتابة، و بالنسبة ليا النجم أكرم حسنى من أهم نجوم الكوميديا، و الأغنية عجبت أكرم لما اتعرضت عليه واتحمس ليها جدا وصورنا الأغنية في يوم واحد والفيديو كليب من إخراج أحمد حسين، وسعيد بالتجربة جدا، وبشكر منة القيعى على الفرصة التي قدمتها لى و على دعمها الدائم و تشجيعها ".

وطرح النجم أكرم حسني أحدث أغنياته بعنوان "قررنا نحن الآتي" الخميس الماضى، وذلك عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع منصات الموسيقى الرقمية.

والأغنية تأتي بتوقيع مميز من فريق عمل يجمع بين حكيم كمال ومنة عدلي القيعي في الكلمات، ولحنها ووزعها أحمد طارق يحيى، فيما تولى عمار خاطر مهمة الميكس والماستر.

أكرم حسنى شارك في رمضان الماضى بمسلسل الكابتن

وكان أكرم حسني قد قدم في موسم رمضان الماضي مسلسل الكابتن الذى يتكون من 15 حلقة، وتصدر المشاهدات عبر منصات المشاهدة معظم فترات النصف الأول من رمضان.

يشا إلى أن مسلسل الكابتن بطولة كل من: أكرم حسني و آية سماحة، سوسن بدر، سامي مغاوري، أحمد عبد الوهاب، عمر شوقي، أحمد الرافعي، ميمي جمال، وآخرون، المسلسل من تأليف عمرو الدالي، قصة أيمن الشايب، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج كريم أبو ذكري.



أكرم حسنى و حكيم كمال و منة القيعى