شكرا لقرائتكم خبر عن أم كلثوم تعود من جديد على مسرح الساقية فى 7 أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم فرقة مسرح عرائس ساقية الصاوى الحفل الشهرى بعنوان "أم كلثوم تعود من جديد"، فى السادسة مساء الخميس الموافق 7 أغسطس المقبل، بقاعة الحكمة بالساقية، وتقدم الفرقة أغنيتين من أجمل أغانى أم كلثوم " انا وانت ظلمنا الحب - يامسهرنى ".

حفل شهرى لأم كلثوم فى الساقية

يذكر أن العمل بمسرح الساقية للعرائس بدأ عام 2006 بمسرحية الماسورة الكبيرة، تأليف المهندس محمد الصاوى، وبعد حوالى عام بدأ مشروع "أم كلثوم تعود من جديد"، واستمر من وقتها حتى الآن.

ويتم تقديم حفل شهري لأم كلثوم وفرقتها كاملة على مسرح عرائس الساقية، بعدما لاقى العرض رد فعل عالٍ من الجمهور وإقبالاً كبيرًا، وعلى مدار أكثر من 6 سنوات تم إنتاج 11 مسرحية للأطفال، وأقيمت حفلات موسيقية لعدد من نجوم الغناء المصريين والأجانب.

وأنشأ مسرح الساقية للعرائس فى 2006 مدرسة لتعليم فن صناعة العرائس فى إطار فعاليات مهرجان إجازتى للأطفال من سن 8 إلى 16 سنة، ويقدم المسرح عروضه داخل وخارج الساقية، كما يشارك فى المهرجانات الموسيقية والمسرحية داخل وخارج مصر.