شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Lilo & Stitch يتخطى المليار دولار فى شباك التذاكر العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطت إيرادات فيلم الـLive Action الجديد Lilo & Stitch حاجز المليار دولار، حيث وصلت إلى مليار و 7 مليونًا و 986 ألف دولار عالميًا فى شباك التذاكر منذ طرحه يوم 23 مايو الماضى، العمل من إنتاج شركة ديزنى، ووصلت مدته إلى ساعة و48 دقيقة.

وأنقسمت الإيرادات بين 418 مليونا و 186 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و 589 مليونًا و 800 ألف دولار في شباك التذاكر العالمى.

تم تصوير فيلم الـ Live Action الجديد Lilo & Stitch في جزيرة أواهو، مع مشاهد مميزة على ساحل هونولولو، وقام ببطولة العمل مايا كياالوا وسيدني أليزابيث أجودون، إلى جانب كريس ساندرز الذى مثل صوت Stitch، مع مشاركة الأبطال الأصليين مثل تيا كارير وآمي هيل في أدوار جديدة.

تصوير فيلم Lilo & Stitch





وتعد قصة فيلم Lilo & Stitch هي إعادة تصور حية للفيلم الكرتوني الأصلي الصادر عام 2002، لكن مع بعض التغييرات في الأحداث والنهاية.

قصة فيلم Lilo & Stitch