الأغاني الأكثر استماعاًً في ألبوم آمال ماهر حاجة غير

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 11:54 مساءً - سجلت الفنانة آمال ماهر حضورها القوي على الساحة الغنائية بعد طرح أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "حاجة غير" أمس الأحد 20 يوليو، حيث حظيت أغاني الألبوم بانتشار كبير فور طرحه، لاسيما أن الجمهور كان ينتظر عودة آمال ماهر بعد فترة من الغياب، إلا أنها عادت ولم تُخيّب ظن جمهورها بالألبوم الذي نال إشادات كبيرة في الساعات الماضية."

آمال ماهر تتصدر ترند الـ "يوتيوب"

تواجدت آمال ماهر في قائمة ترند موقع الـ"يوتيوب" (المحتوى الأكثر رواجًا) بـثلاث أغانٍ دفعةً واحدةً من ألبوم "حاجة غيرط بعد 24 ساعة فقط من إطلاقه. وجاءت الأغاني كالتالي: "عقدة حياته"، "نسيت اسمي" و"مضمونة"، فيما جاءت أغنية "نسيت اسمي" كأعلى الأغاني استماعًا من الألبوم؛ باعتبارها تنتمي لنوعية أغاني الدراما الحزينة، حيث تُعبّر عن فقدان الذات بعد علاقة مؤذية عاطفيًا.



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عامان من التحضيرات للألبوم

وحلت آمال ماهر ضيفة على برنامج "أجمد 7" مع جيهان عبد الله، على "نجوم FM" للاحتفال بالألبوم، وكشفت آمال ماهر أنها صورت 7 أغاني من أصل 10 في الألبوم وهو رقم كبير بالنسبة لألبوم، قائلة: "شعرت إن هذا الألبوم بمثابة تعويض للجمهور عن غيابي فترة طويلة وأريد أن أقدم لهم صورة حلوة بجانب الأغاني المميزة".

أضافت أمال ماهر: "التحضير للألبوم أخذ فترة طويلة حوالي سنتين نقوم بتجهيزه، وأنا شخصية موسوسة جدًا وممكن أعيد أي أغنية 4 مرات وبمجرد ما أسمع النسخة في البيت أشعر إن عندي أحلى، وكان وارد بعد التسجيل كذا مرة أعود للأغنية في شكلها الأول، ولا أحب حرف أو طبقة أغنية لا أكون راضية عنها، كل هذا يكون جهد كبير طبعًا لكن الجمهور يستاهل الصراحة".

أغاني ألبوم "حاجة غير"

ألبوم آمال ماهر "حاجة غير" يضم 10 أغاني، وهي: "حاجة غير" كلمات الشاعر نادر عبد الله، وألحان أحمد إبراهيم، وتوزيع شريف مكاوي، و"ليه سكتوا؟" من كلمات نادر عبد الله ، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع عمرو عبد الفتاح، و"إتراضيت" من كلمات الشاعر أحمد المالكي، وألحان عمرو الشاذلي، وتوزيع عمرو الخولي، وميكس وماستر عمرو الخضري.

ومن أغاني الألبوم أيضاً، "نسيت اسمي" من كلمات نادر عبد الله وألحان مدين وتوزيع أحمد إبراهيم، وأغنية "لو لينا عمر" من كلمات نادر عبد الله وألحان محمدي وتوزيع مادي، و"عقدة الخواجة" من كلمات الشاعر نادر عبد الله وألحان نور عز العرب وتوزيع علي شاكر، وأغنية "خبر عاجل" من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان مدين وتوزيع توما.

كما يضم الألبوم أغاني: "رقم واحد"، من كلمات نادر عبد الله وألحان أحمد زعيم وتوزيع أحمد أمين، وأغنية "مضمونة" من كلمات أحمد المالكي وألحان مدين وتوزيع يحيى يوسف وماستر أمير محروس، وأخيراً أغنية "يا جبروتك" من كلمات الشاعر عليم، ألحان إسلام رفعت، وتوزيع وميكس وماستر إلهامي دهيمة وأحمد حسام.



يذكر أن آمال ماهر طرحت أولى أغاني الألبوم "خبر عاجل" بطريقة الفيديو كليب، على موقع الـ"يوتيوب" وجميع منصات الاستماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت آمال ماهر في الكليب بـ فستان زفاف، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر ترند مواقع التواصل الاجتماعي قبل الكشف عن أن هذه الصور هي من الكليب وتم استخدامها في الدعاية.



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