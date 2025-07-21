شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يتواصل مع نقيب الموسيقيين.. ويؤكد: مصر بلدى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

تواصل الفنان راغب علامة بالفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية بعد صدور قرار إيقافه عن الغناء في مصر واستدعائه للتحقيق في النقابة.

وقال الفنان مصطفى كامل، إنه تلقى رسالة صوتية من الفنان راغب علامة على الهاتف، معقبا "أحترم خصوصية الرسالة، وكان نصها "أخى وحبيبي وصديق العمر النقيب مصطفي كامل، علمت الآن بقرار النقابة، وأود أن أؤكد أن مصر هي بلدي الثاني وبلد الكبار من الفنانين وسياحة مصر هي مسئوليتنا كفنانين عرب وبمشاركة مع إخواننا الفنانين المصريين، وأتمني أن أكون سبباً لإسعاد كل القادمين لحفلات مصر وخصوصاً فى الساحل الشمالي الذى يحدث به طفرة سياحية غير مسبوقة".

وتابع الفنان راغب علامة وفقا لرسالته لمصطفى كامل "أقسم بالله أن ماحدث من تصرف هذه الفتاة جاء دون قصد منه أو رغبه نهائياً وأن الصورة خادعة ولم تكن كما ظهرت، وأن ماحدث هو نتيجة سوء تنظيم الصعود علي المسرح"، متابعا "أنه يكن كل الإحترام لمصر وضيوف مصر الحاضرين للحفلات، وأنه لن يقبل أي سوء فهم بينه وبين نقابة المهن الموسيقية التي هي بيتي وأعتبر أنني بداخلها بين أهلي وناسي".

وفى سياق ذاته، قال مصطفى كامل، إن الفنان الكبير راغب علامة حرص علي مثوله للحضور لمقر النقابة خلال الأيام القادمه قائلاً لى ( سوف أحضر لمقابلة وزيارة صديق عمري في بيتي الثاني ونقابتي الثانيه نقابة المهن الموسيقيه بمصر).

ومن جانبه، علق مصطفى كامل، قائلا، "وبصفتي نقيباً للمهن الموسيقية، أقدر وأحترم سرعة اتصال الفنان الكبير راغب علامة لتوضيح الأمر وإحترام مصر وشعبها وضيوفها من كل بلدان العالم وإقراره بإحترام قرار نقابة المهن الموسيقية والحضور لبيته الثاني".