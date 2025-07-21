شكرا لقرائتكم خبر عن نانسى عجرم ترفع شعار الأنوثة فى ألبومها الجديد بموضوعات مختلفة بكل أغنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا تزال ردود الفعل الإيجابية تتواصل حول ألبوم المطربة اللبنانية نانسي عجرم والذى اعتبره الكثيرون بمثابة محطة مهمة في مسيرتها الفنية، إذ حقق تفاعلاً ظهر على السوشيال ميديا بشكل كبير سواء فى العالم العربي أو فى دول مثل فرنسا وكندا وألمانيا وتركيا، كما حظى الألبوم بتغطية من حسابات بوب عالمية مثل Pop Crave وPop Base، ما يعكس انتشاره بشكل كبير.

نانسى عجرم وخلال الألبوم الذى تضمن 11 أغنية عاشت مع جمهورها فى كل أغنية بمشروع مستقل ما بين اللهجتين اللبنانية والمصرية، كل ذلك خلال رحلة جرئية مع عالم الأنوثة لمختلف الجوانب من القوة المُطلقة إلى الرقة، ومن الرومانسية الحالمة إلى التمرد الجريء مع المرأة المشاغبة والمرحة مقابل الشخصية القوية والمؤثرة مثلما ظهر فى كلمات أغاني الألبوم.

كما اتسمت أغاني الألبوم بألوان موسيقية تشمل موسيقى البوب والروك والـ R&B والمقسوم مثلما ظهر مع أغاني "بدّي قول بحبّك" و "يا قلبو" إلي جانب "أنا تبعني" إلي غيرها من بقية أغاني الألبوم.



نانسي عجرم تطلق ألبومها الجديد