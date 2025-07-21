12 صورة لـ روجينا وعائلتها أثناء قضاء إجازة الصيف في ميلانو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

حرصت الفنانة روجينا، على قضاء إجازة الصيف رفقة أسرتها في مدينة ميلانو الإيطالية.

ونشرت روجينا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، صورًا تجمعها بـ ابنتها وزوجها الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، من أمام كاتدرائية "دومو" بمدينة ميلانو الإيطالية.

يُذكر أن روجينا شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "حسبة عمري"، إلى جانب عمرو عبد الجليل، محمد رضوان، محمود البزاوي، علي الطيب، نادين، ورانيا فريد شوقي. المسلسل من تأليف محمود عزت، وإخراج مي ممدوح، ويتكون من 15 حلقة.

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