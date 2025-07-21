بعد منعه من الغناء في مصر.. راغب علامة يستجير من الحسد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 10:24 مساءً - مُعبِّراً عن استعاذةٍ صادقة من شرور النفوس والعيون الحاسدة والحاقدة، قام الفنان اللبناني راغب علامة بنشر صورة دعاء عن الحسد، وذلك عبر حسابه الخاص بمنصة (X).

منشور راغب علامة

ومن الواضح من المنشور أن الفنان راغب علامة استشعر الحسد في هذه الفترة الحالية، مما دفعه إلى كتابة منشوره داعياً الله أن يحفظه من عيونٍ تترقب حياته حسب وصفه، حيث قال: "اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها".

اللهم أبعد عنا كل من يحمل لنا في نفسه الحسد والحقد والغيرة ، واحفظنا يا الله من عيون تترقب حياتنا واكفنا شرها 🙏 pic.twitter.com/0AZzbD61zV — RaghebAlama (@raghebalama) July 21, 2025

إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر

— RaghebAlama (@raghebalama)

يأتي هذا المنشور متوازياً مع إيقاف الفنان راغب علامة عن الغناء في مصر، وفق بيان رسمي لنقابة المهن الموسيقية، متمثلة في نقيبها الفنان مصطفى كامل، وذلك بعد إحياء الفنان راغب علامة حفل بمهرجان "بورتو بيتس"، في غولف بورتو مارينا بمدينة العلمين الجديدة بمصر، مساء 17 يوليو الحالي، شهد إيحاءات غير منضبطة، وذلك حسب ما وصفه البيان الصادر.

وانتهى البيان باستدعاء الفنان راغب علامة لـ مقر نقابة المهن الموسيقية بمصر، والتحقيق معه فيما بدر منه عمداً بمخالفة الأعراف والعادات والتقاليد المصرية، وإيقاف التصريح له بالعمل داخل مصر، لحين مثوله للتحقيق بمقر النقابة.

بيان صحفي من نقابة المهن الموسيقية المصرية- الصورة من المركز الإعلامي للنقابة

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حفل راغب علامة في مهرجان موازين

وكان الفنان راغب علامة قد أطلّ على منصة النهضة ضمن فعاليات الدورة العشرين من مهرجان موازين إيقاعات العالم، حيث أحيا مؤخراً حفلاً غنائياً ضخماً، مُعرباً عن سعادته لمشاركته في المهرجان للمرة الأولى ضمن مسيرته الفنية. وأمام ما يقارب حضور 150 ألف متفرج، قدم الفنان راغب علامة أجمل أغانيه القديمة والحديثة التي تفاعل معها الجمهور بشدة ضمن حفل ناجح.



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