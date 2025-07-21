من لندن إلى القاهرة.. فادي السيد بطل ولد وبنت وشايب

قائمة المشاركين في مسلسل " ولد وبنت وشايب"

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 10:24 مساءً - ينضم المصري البريطانيإلى أبطال مسلسل "" الذي بدأ تصويره هذا الأسبوع استعداداً لعرضه قريباً عبر إحدى المنصات الرقمية، ليعد المسلسل بذلك أولى بطولات فادي التلفزيونية بمصر.مسلسل "" من إخراج زينة أشرف عبد الباقي، وتأليف محمد بركات وأحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار السيد عبد النبي، وبطولة أشرف عبد الباقي، ليلى أحمد زاهر، مروان المسلماني, انتصار, نبيل عيسى، وعلاء عرفة.وتدور أحداث المسلسل، في إطار من الإثارة والتشويق حول عالم العملات الرقمية ، وانطلق تصويره قبل أيام، تمهيداً لعرضه خلال الفترة المُقبلة عبر منصة "WATCH IT"، والتي بدأت في الترويج للعمل، عبر حسابها الرسمي على منصات التواصل الاجتماعي.

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أحدث المشاركات الدرامية لـ فادي السيد

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أحدث أعمالالدرامية، جاءت عبر تجسيده لشخصية "فاز" في الجزء الثالث من مسلسل Gangs of London، التي بدأها في الجزء الثاني من نفس المسلسل، وهو إنتاج أمريكي بريطاني مشترك بين Sky Studios وAMC Networks وPulse Films، ويشارك فادي في بطولته مع مجموعة كبيرة من النجوم العالميين.سبقه مشاركته في بطولة مسلسل الكوميديا السوداء Kaos الذي بدأ يُعرض على منصة نتفليكس، والجزء الثالث من مسلسل Industry من انتاج HBO.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».