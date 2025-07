وفاة النجم مالكولم جمال وارنر عن 54 عامًا في حادث مأساوي

نجم بزغ في مراهقته وبقي لامعًا لعدة عقود

موهبة متعددة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 10:24 مساءً - في خبر صادم هزّ الوسط الفني ومحبي الدراما التلفزيونية الأمريكية، توفي الممثل، الشهير بدوره الأيقوني "ثيو هوكستابل" في المسلسل الكوميدي الشهير The Cosby Show، عن عمر ناهز 54 عامًا، بحسب ما أفاد موقع TMZ. وقد ذكرت التقارير الأولية أن الوفاة ناجمة عن حادث غرق، فيما لم يتم الإعلان عن تفاصيل إضافية حتى اللحظة.بدأمسيرته الفنية في سن مبكرة، حيث انطلقت شهرته في ثمانينيات القرن الماضي عندما أدى دور "ثيو" ابن الدكتور هوكستابل، الشخصية التي جعلت منه نجمًا في كل بيت أمريكي تقريبًا. هذا الدور لم يمنحه فقط حب الجمهور، بل أهّله أيضًا لنيل ترشيح لـ جائزة إيمي عن فئة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي.لم يتوقفعند تلك الانطلاقة، بل واصل البناء على نجاحه من خلال مشاركات متنوعة في التلفزيون والمسرح والموسيقى وحتى الشعر المحكي.ففي التسعينيات، شارك في عدة أعمال تلفزيونية أبرزها مسلسل Malcolm & Eddie، حيث لم يكن بطل العمل فحسب، بل شارك في إخراجه وإنتاجه أيضًا.وفي السنوات الأخيرة، لفتالأنظار بدور مميز في مسلسل The Resident، حيث جسد شخصية الدكتور "إيه جي أوستن"، الملقب بـ"الراپتور". وقد بدأت مشاركته في نهاية الموسم الأول كضيف شرف، لكنه سرعان ما أصبح من الشخصيات الرئيسية في المسلسل نظرًا لأدائه القوي والمؤثر.إليكِ هذا الخبر عائلة جوليان مكماهون تكسر صمتها بكلمات مؤثرة بعد وفاتهلم تقتصر إبداعاتعلى التمثيل فقط، بل أصدر أربعة ألبومات موسيقية كان آخرها عام 2022 بعنوان Hiding In The Plain View، والذي ترشح عنه لـ جائزة غرامي عن فئة أفضل ألبوم شعر محكي.قد ترغبين في معرفة وفاة الممثل الهندي كوتا سرينيفاسا.. صاحب رحلة فنية زاخرة وإرث ثري