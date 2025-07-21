شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سامى: مسلسل كتالوج رسالة مهمة لكل بيت مصري خصوصا الرجالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة دنيا سامى لـ" الخليج 365"، إنها سعيدة للغاية بنجاح مسلسل كتالوج، والذى لاقى نجاحا كبيراً على منصة نتفيلكس، مشيرة إلى أن المسلسل ملئ بالأحداث والمشاعر المميزة وتخص كل شخص على حدا، وعلى سبيل المثال فالسيدات شعرت أنها مهضوم حقها في تربية الأولاد، والرجال يتركون تربية الأولاد للسيدات وهذا أمر صعب للغاية، فالحياة تعاون ويجب أن يتشارك الجميع في المنزل وتربية الأولاد.

يعرض مسلسل كتالوج على منصة نتفليكس وتدور قصته حول يوسف (محمد فراج)، الذي يجد نفسه مضطرًا لتربية أولاده وحده بعد وفاة زوجته أمينة (ريهام عبد الغفور) بشكل مفاجئ، لم يكن يعلم يوسف أن تربية ابنته المراهقة كريمة (ريتال عبد العزيز)، التي ما زالت تحاول التكيف مع غياب والدتها، وأخيها الصغير منصور (علي البيلي)، الذي يجد في كرة القدم ملاذًا خاصًا به، ستحمل في طياتها هذا الكم من التحديات، فبين نسيانه تحضير الوجبات المدرسية، والغياب عن عرض أحدهما المسرحي، يكتشف يوسف أن تربية الأولاد مهمة شاقة لطالما ارتبطت بالأم.

ومن هنا، يعثر يوسف على سلسلة من الفيديوهات التي كانت أمينة قد نشرتها في قناتها على "يوتيوب"، والتي تحتوي على نصائح تربوية تساعده على التواصل مع أطفاله واحتواء مشاعرهم المختلفة. فهل يمكن لكتالوج أمينة أن يعيد الحياة إليه وإلى أولاده؟

أبطال مسلسل كتالوج

تحيط العائلة مجموعة من الشخصيات الداعمة والمؤثرة، لكل منها دور محوري في رحلة التعافي: أم هاشم (سماح أنور)، المربية الصارمة ذات القلب الحنون التي تدير المنزل بحكمة وعطف، أسامة (أحمد عصام)، شقيق أمينة يٌضفي بروحه المرحة إيجابية ويتحول إلى سند حقيقي ليوسف، حنفي (خالد كمال)، الشقيق الأكبر ليوسف، يلعب دور السند الثابت والأب البديل لمنصور في لحظات ضعف يوسف، الآنسة هويدا (تارا عماد)، معلمة الأطفال التي تقدم دعماً عاطفياً حقيقياً للعائلة وجورج (بيومي فؤاد) الجار الطيب الذي يمدّ العائلة بالحكمة في أوقات الحاجة.

مسلسل كتالوج من إخراج وليد الحلفاوي، وإنتاج أحمد الجنايني ماجيك بينز، وتأليف أيمن وتار، ويضمّ "كتالوج" نخبة من النجوم، من بينهم: محمد فراج (يوسف)، وضيفة المسلسل ريهام عبد الغفور (أمينة)، وتارا عماد (هويدا)، وخالد كمال (حنفي)، وبيومي فؤاد (جورج)، وسماح أنور (أم هاشم)، وصدقي صخر (تامر)، ودنيا سامي (هالة)، وعلي البيلي (منصور)، وريتال عبد العزيز (كريمة)، وأحمد عصام السيد (أسامة).