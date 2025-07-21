شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أبرز جوائز أيقونة هوليود روبن ويليامز فى ذكراه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتزامن اليوم الـ 21 من شهر يوليو مع ذكرى ميلاد أحد أبرز ايقونات السينما العالمية وهو الممثل ذو النجومية الكبيرة روبن ويليامز الذى حفر اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ صناعة السينما بسبب موهبته الكبيرة، التي منحته بطولة أعمال عديدة وجماهيرية كبيرة، خلال مسيرة فنية طويلة لعب فيها بطولة العديد من الأفلام، ونال عنها جوائز كثيرة سواء الأوسكار أو جولدن جلوب بالإضافة لغيرها من الجوائز الذى نسلط الضوء عليها بذكراه.

فاز روبن ويليامز بـ"الأوسكار" عام 1998، كما فاز بجائزة إيمى عام 1987، وفاز بـ"الجولدن جلوب" 4 مرات ويعد ويليامز أسطورة الكوميديا الأمريكية، إذ بدأ ويليامز حياته كمؤدى وصلات كوميدية فردية فى بعض نوادى سان فرانسيسكو، وبعدها التحق باستوديوهات إن بى سى فى أول دور رئيسى له فى مسلسل "Happy Days" فى شخصية "Mork" القادم من الفضاء الخارجى، وفى هذا المسلسل أعطيت لـ"روبين ويليامز" الحرية لارتجال معظم حواره فأدى الدور بطريقة بارعة جسديا ولفظيا.

ويرجع الفضل فى شهرة روبن ويليامز إلى السينما، وكان أول دور سينمائى له فى فيلم "Popeye" عام "1980"، ومن ثم قام بدور البطولة فى عدد من الأفلام وترشح لجائزة الأوسكار فى العديدة منها، إلى أن أدى دور الطبيب النفسى فى فيلم Good Will Hunting، وفاز عنه بجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد.

كما قدم ويليامز فيلم جومانجى عام 1995، وقام أيضا بالأداء الصوتى لعدد من الأفلام الكرتونية، التى لاقت نجاحا كبيرا مثل علاء الدين والرجل الآلى وآخرها "Happy Feet"، وكان ويليامز قد تزوج 3 مرات ولديه 3 أولاد.