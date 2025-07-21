شكرا لقرائتكم خبر عن ماريا كاري تشوّق جمهورها لألبومها الـ16: "MC16" قادم أخيرًا والان مع تفاصيل الخبر

أشعلت النجمة العالمية ماريا كاري حماس جمهورها بإصدار أول إعلان تشويقي رسمي لألبومها السادس عشر المنتظر، وذلك عبر حسابها الرسمي على إنستجرام.

ونشرت المغنية البالغة من العمر 56 عامًا مقطع فيديو يستعرض أغلفة ألبوماتها السابقة من MC1 إلى MC15، ليظهر في النهاية النص "MC16"، في إشارة واضحة إلى قرب إطلاق الألبوم الجديد.

وأرفقت ماريا المقطع بتعليق مقتضب: "MC16#"، مع رمز الفراشة، الذي لطالما ارتبط بها كأيقونة فنية.

وخلال ساعات قليلة، انتشر الفيديو كالنار فى الهشيم على مواقع التواصل، وانهالت التعليقات المتحمّسة من معجبيها. وكتب أحدهم: "إعلان MC16 غدًا؟ ماريا تكلمي!"، بينما علّق آخر: "أخيرًا! كنت منتظرًا منذ عام 1902 يا ملكة".

وعلّق متابع آخر قائلاً: "قلبي لا يتحمل!"، فيما أضاف رابع: "ماريا، أنت تتسببين في نوبات قلبية لنا نحن Lambily! ".

أما تعليق خامس فقال: "هذا جعلني عاطفيًا جدًا، نحن محظوظون بكِ يا ملكة! الإرث الفني! نحن مستعدون لـ MC16#".

وكانت ماريا قد أكدت في مقابلة سابقة مع Apple Music أن الألبوم قد انتهى بالفعل، قائلة: "ما التالي؟ الألبوم قادم. لا أريد الكشف عن الكثير، لكنه انتهى".

وكانت قد أكدت النجمة العالمية ماريا كاري، رسميًا أنها انتهت من تسجيل ألبومها السادس عشر، وذلك خلال مقابلة حصرية أُجريت في بث مباشر احتفالًا بالذكرى العاشرة لإطلاق Apple Music، حيث استضافها كل من زين لوي وإيبرو داردن في استوديوهات آبل الموسيقية الجديدة، وفي حديثها، حرصت كاري على عدم الكشف عن تفاصيل كثيرة بشأن الألبوم المنتظر.