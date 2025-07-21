شكرا لقرائتكم خبر عن مصير حفل أنغام فى مسرح ألبرت هول بلندن بعد شائعة مرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يكشف الخليج 365 مصير حفل النجمة انغام في مسرح ألبرت هول فى مدين لندن الإنجليزية المقرر إقامته يوم 23 سبتمبر المقبل، حيث أكد مصدر مقرب من أنغام أن الحفل قائم في موعده، خاصة أن أنغام حريصة على لقاء جمهورها والجاليات العربية في لندن يوم 23 سبتمبر، وهو ما يجعلها تؤكد على غقامة الحفل في موعده.

حفل مسرح البرت هول فى لندن

وأكد المصدر: أن أنغام تتعرض لشائعة قوية بعد تألقها في الفترة الماضية وتقديمها لعدة حفلات غنائية ناجحة ومميزة، مشيرا إلى أن أنغام تحيي حفلا غنائيا خاصا لإحدى الشركات، وبعدها تسافر إلى ألمانيا للاطمئنان عن حالته الصحية بعد تعرضها تعب شديد في البنكرياس، ومن بعدها ستحضر لحفلها في لندن .



انغام

وكانت النجمة أنغام قد خطفت قلوب جمهورها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، حيث قدمت النجمة أنغام عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث مزجت الأغاني القديمة بالجديدة.

وخلال الحفل غنت أنغام (سيبك انت، بنعمل حاجات، ونفضل نرقص)، كما زاد تفاعل الجمهور معها وتصفيقهم عندما غنت "بين البينين".

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها الكبيرة بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتو بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".

وخلال حفلها قدمت أغاني: "دلوقتي أحسن، مهزومة، أنا مش حبيبتك، هو أنت مين، إهي جت، اسكت، خليك معاها"، ووجّهت التحية إلى النجم تامر عاشور الذي تعاون معها بالألحان في أكثر من أغنية، منها لوحة باهتة، وطالبته بالمشاركة معها في غنائها، معبرا عن سعادته بذلك، فيما قدمت أغنية "أشكي لمين" للنجم محمد منير، وبعد انتهائها وجّهت التحية له، قائلة: "تحية كبيرة للكينج محمد منير".

وتقدمت النجمة أنغام بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مجهودها لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، كما تقدمت بالشكر لفريق الأوركسترا وعلى رأسهم الموسيقار هاني فرحات، ووصفتهم بأنهم فخر مصر، كما شكرت شركة تذكرتي على مجهودها في تنظيم المهرجان.



