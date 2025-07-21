رقصة رومانسية بين ناصيف زيتون ودانييلا رحمة تشعل مواقع التواصل الإجتماعي

القاهرة - الخليج 365
أعاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تداول مقطع فيديو عفوي نشرته النجمة دانييلا رحمة عبر خاصية الستوريز على انستغرام، يجمعها بزوجها النجم ناصيف زيتون من إحدى المناسبات الخاصة.
وتحرص النجمة اللبنانية منذ فترة على مشاركة متابعيها بلحظات خاصة تجمعها بالنجم السوري، وسط تفاعل كبير من جمهورهما، وظهر الثنائي خلال حضورهما أحد الأعراس وهما يرقصان على أنغام أغنية "كارميلا"، للنجم ناصيف زيتون.
ولفت الثنائي الأنظار برقصتهما الرومانسية اللطيفة وحركاتهما العفوية بين المعازيم، وحرص ناصيف الى الإشارة بإصبعه الى دانييلا عند ذكر كلمة "نيوتيلا" و"كاراميلا"، ليؤكد بذلك الأخبار التي ربطت إسم دانييلا بالأغنية قبل ارتباطهما رسمياً العام الماضي، وهو ما تفاعل معه الجمهور بشكل واسع، وانهالت التعليقات التي تمنت للنجمين المزيد من الحب والسعادة في حياتهما الزوجية.
وتألقت دانييلا بفستان أنيق باللون الأسود، يجمع بين الكلاسيكية والأناقة، وتميّز بتصميمه البسيط، فجاء مجسماً يبرز رشاقتها ومن دون أكمام، وتزين الثوب بشراريب لامعة تم توزيعها بطريقة مميزة على كامل الفستان، وهو ما أضاف لمسة من الفخامة وحركة ملفتة الى التصميم. أما ناصيف زيتون فاختار بدلة كلاسيكية باللون الرمادي مع قميص أسود.
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