هاني شاكر: نهلة مراتي سندي الحقيقي ونصي الحلو

هاني شاكر يعبر عن سعادته بحفله الأخير

رأي هاني شاكر في خاصية الذكاء الإصطناعي AI

حفل هاني شاكر على مسرح البالون

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كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - عبر الفنانعن حبه الكبير وامتنانه لزوجته السيدة، مشيرًا أنها السند الحقيقي له وأكبر الداعمين له خلال مشواره الفني وفي الحياة، مؤكدًا أنها تشاركه في كافة تفاصيل حياته، وذلك من خلال تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" مع الإعلاميتين منى عبد الغني وإيمان عز الدين المذاع على قناة " CBC ".أشاد الفنان هاني شاكر بدور زوجتهفي حياته حيث قال: "ربنا يخليها لي، نصي الحلو اللي دايما واقفة جنبي، وواقفة معايا، وبكون سعيد وأنا باغني وشايفها قاعدة قدامي"، متابعًا أن زوجته دائمًا ما تذهب معه في الحفلات لتدعمه.وعن حفله الكبير الذي أُقيم على مسرح "البالون" التي نظمها البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية، عبر الفنانعن سعادته الكبيرة بالحفل، حيث قال: "أنا سعيد جدًا بوجودي معاكم في مسرح البالون، وبالدعوة الكريمة التي وجهها لي أستاذ تامر عبد المنعم، وأنا سعيد جدًا بالمسرح والإمكانيات وإقبال الجمهور على الحفلة، وإن شاء الله تكون بداية لحفلات قادمة كثيرة سواء على مسرح البالون أو غيره من مسارح الدولة".وعن برنامج الحفلة واختيار الأغاني، أشارأنه يفضل الجمع بين الأغاني القديمة والحديثة في حفلاته، مع مراعاة اختيارات الجمهور أيضًا وطلباته.كما كشفعن رأيه في تقنيات الذكاء الإصطناعي AI قائلًا: "هو الـ AI في الصوت مش حلو، لكن في الصورة ممكن يطلع صورة طبق الأصل، لكن بصمة الصوت بتبقى باينة أوي وأنا محبتهاش، يعني لما بيعملو لعبد الحليم أو أم كلثوم بحس أن الصوت مختلف".وعن أعماله المقبلة، أكدعن إمكانية عمل ديو غنائي سواء مع فنان أو فنانة، مشيرًا إلى أهمية أن يكون العمل نفسه جيدًا سواء مع رجل أو امرأة، كما أشار إلى تجهيزه والبحث عن أغاني جديدة مع مجموعة من الفنانين لتقديمها خلال الفترة المقبلة.وكانتألق مؤخرًا بإحيائه احتفالية كبرى على خشبة مسرح البالون بالعجوزة وبتنظيم من البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وقدم خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.من جهةٍ أخرى، يستعد لإحياء حفل كبير في لبنان يوم الخميس الموافق 31 يوليو الجاري، والتي روج لها عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستغرام"، ومن المقرر أن يُطرب "أمير الغناء العربي" الجمهور اللبناني بباقة من أجمل وأشهر أغنياته التي طالما لامست القلوب.قد يعجبكم قبل إسماعيل الليثي.. نجوم ودعوا أبناءهم في عمر صغير

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