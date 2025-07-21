حسام حبيب يكشف عن علاقته بـ شيرين عبد الوهاب: خناقتنا تضحك

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - على هامش حفله الذي حمل عنوان "فورها أحاسيس" الذي أُقيم الجمعة 18 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة، أوضح المطرب حسام حبيب عن طبيعة علاقته مع النجمة شيرين عبد الوهاب، وذلك من خلال لقاء تلفزيوني مع موقع " ET بالعربي".

هذه علاقة حسام حبيب بـ شيرين عبد الوهاب

كشفعن طبيعة علاقته مع النجمة شيرين عبد الوهاب، حيث قال: "علاقتيزي الفل، ولا فيه أي حاجة، والأخوات والأصحاب بيتخانقوا، واحنا اللي بينا لو الناس عرفت خناقتنا كلها حاجات تضحك وبسيطة"، وأكمل: "فنانة عظيمة وكبيرة، وصوت الوطن العربي بأكمله مش صوت مصر فقط، وأنا بعتذر لها لو كنت قولت أي حاجة في يوم من الأيام تضيقها وقت زعل، وبقول لها أشوفك دائمًا النجمة الأولى، وهي بالنسبة لي كواحد من معجبينها هي نجمتي المفضلة".

وأضاف حسام حبيب: "شيرين صوت عبقري ميتعوضش، لا يستطيع أحد ملئ مكانه، فبقول لها حبيبة قلبي أشوفك دائمًا ناجحة ومكسرة الدنيا، وعايزة أقول للناس أني مفيش بيني وبينها أي مشاكل خالص بالعكس، وأنتي علمتينا رغم صغر سنك كلنا يعني ايه إصرار، وحب الفن والجمهور".

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تفاصيل إصابة حسام حبيب قبل حفله بالسعودية

وكان الفنان حسام حبيب قد تعرض لكسر في القدم وذلك أثناء البروفات النهائية، قبل حفله والذي يحمل عنوان "فورها أحاسيس"، والذي أُقيم يوم الجمعة الماضي 18 يوليو ضمن فعاليات موسم جدة. وعلى الرغم من الإصابة، إلا أنقرر تقديم الحفل لحماسه الشديد في مقابلة جمهوره بالمملكة العربية السعودية ، والذي يقابله للمرة الأولى.

وعن تفاصيل إصابته التي تعرض لها قبل حفلته بالسعودية أوضح حبيب من خلال موقع " ET بالعربي": "بعد ما خلصت البروفة جيت بنزل من على المسرح مقدرتش المسافة صح وقعت وجالي 3 كسور في كاحل رجلي بس الحمد لله"، وأكمل: "أخدت مسكنات كتير جداً عشان الحفل، فرحتي أني هشوف الناس نستني أي حاجة".

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حسام حبيب يظهر بالجبيرة والعكاز على المسرح

وأطلعلى جمهوره على كرسي متحرك، وظهر على المسرح بالجبيرة والعكاز، وقدم عرضه الفني بصورة أثارت إعجاب جمهور جدة ومنحته احترام الجميع، والذين تفاعلوا معه أثناء أداء أغانيه.

ومن جهته حرص حسام حبيب على توجيه رسالة شكر وامتنان لهم على استقبالهم له، معبراً عن سعادته الكبيرة بالوقوف أمام هذا الجمهور المميز لأول مرة في حياته، كما وجه حبيب رسالة شكر وامتنان للقيادة السعودية، إضافة إلى المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، ووصف الحفلات التي تقدمها الهيئة بالمملكة بأنها نقلة نوعية حقيقية نحو الارتقاء بالمشهد الفني والثقافي في المملكة.

وقدم حسام خلال الحفل باقة من أشهر أغانيه القديمة بالإضافة إلى أعماله الجديدة التي لم تُطرح رسمياً بعد.

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