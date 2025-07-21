OSN+ تحتفي بـ140 ترشيحًا لجائزة إيمي بصفتها الوجهة الحصرية لأعمال HBO في المنطقة

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - تحتفي منصة OSN+، الوجهة الحصرية لأعمال HBO في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بإنجاز جديد لشريكها العالمي، بعد أن حصلت "HBO" على 140 ترشيحًا في الدورة الـ77 من جوائز إيمي، موزعة على 22 من أبرز المسلسلات والأفلام. ويُعد هذا الرقم أعلى عدد ترشيحات تحققه الشبكة في عام واحد، مما يعكس مكانتها الريادية في عالم صناعة الترفيه.

OSN+ وجهة أولى لعشاق الترفيه المميز

بصفتها الموزّع الحصري لأعمالفي المنطقة، تواصل OSN+ ترسيخ مكانتها كوجهة أولى لعشاق الترفيه المميز، حيث تُعدّ إنتاجاتمن بين الأكثر مشاهدة على المنصة، وهو ما يعكس التحوّل المتزايد في أذواق المشاهدين نحو الأعمال ذات الجودة السينمائية العالية.

إيلي حبيب، الرئيس التنفيذي لمنصتي أنغامي وOSN+، علّق قائلاً: "يشكل جمهورنا في المنطقة جزءًا مهمًا من المشهد العالمي للمشاهدة، مع الإقبال المتزايد على المحتوى الراقي. هذا الإنجاز يعكس قوة HBO في سرد القصص، ويجسّد التزامنا المشترك بتقديم الأفضل للجمهور في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا."

وتوفّر OSN+، إلى جانب خدمة OSNtv، باقة واسعة من أبرز الأعمال المرشحة لجوائز إيمي، إضافة إلى نخبة من الإنتاجات العالمية من HBO، لتمنح الجمهور في مختلف أنحاء المنطقة تجربة مشاهدة فريدة ترتقي بالترفيه إلى مستوى جديد من الجودة والتميز.

من بين أبرز الأعمال التي تصدّرت قائمة الترشيحات هذا العام:

مشاركة مسلسل The Last of Us في ترشيحات جوائز إيمي- الصورة من المركز الإعلامي لـ osn+

The Penguin

The White Lotus

The Last of Us

أبرز الأعمال المرشحة والمتوفرة حصريًا عبر OSN+

The Penguin – 24 ترشيحًا

The White Lotus (الموسم الثالث) – 23 ترشيحًا

The Last of Us (الموسم الثاني) – 16 ترشيحًا

The Pitt – 13 ترشيحًا

Hacks (الموسم الرابع) – 14 ترشيحًا

القائمة الكاملة بالأعمال المرشحة لجائزة "إيمي" والمتوفرة حصرياً عبر OSN+

مشاركة مسلسل Pegnuim في ترشيحات إيمي- الصورة من المركز الإعلامي لـ osn+

"ذا بينجوين The Penguin" - 24 ترشيحاً

"ذا وايت لوتس The White Lotus" – 23 ترشيحاً

"ذا لاست أوف أس The Last of Us" – 16 ترشيحاً

"ذا بيت The Pitt" – 13 ترشيحاً

"هاكس Hacks " – 14 ترشيحاً

"هاوس أوف ذا دراغون House of the Dragon" – 6 ترشيحات

"لاست ويك تونايت ويذ جون أوليفر Last Week Tonight with John Oliver"- 6 ترشيحات

"ذا رايتشيس جيمستونز The Righteous Gemstones"- 6 ترشيحات

"ذا فويس The Voice – 5 ترشيحات

"ديون: بروفيسي Dune: Prophecy" " – 4 ترشيحات

"ذا ريهيرسل The Rehearsal"- 4 ترشيحات

"سوبر/مان: ذا كريستوفر ريفز ستوري Super/Man: The Christopher Reeve Story" – 4 ترشيحات

"توب شيف Top Chef"- 3 ترشيحات

"آن رايس إنترفيو ويذ ذا فامباير Anne Rice’s Interview with the Vampire"- ترشيحان

"ديدليست كاتش Deadliest Catch" - ترشيحان

"سامبادي ساموير Somebody Somewhere"- ترشيحان

"بايسد أون أ ترو ستوري Based on a True Story" - ترشيح واحد

"ذا داي أوف ذا جاكال The Day of the Jackal" - ترشيح واحد

"جورجي آند مانديز فيرست ماريج Georgie and Mandy’s First Marriage" - ترشيح واحد

"ذا هاندمايدز تيل The Handmaid's Tale" - ترشيح واحد

"ميكينغ أوف ذا لاست أوف أس Making of The Last of Us" - ترشيح واحد

"ماونتن هيد Mountainhead" - ترشيح واحد

وقد حصد كلٌ منها على أكثر من 15 ترشيحًا، إلى جانب مجموعة واسعة من الأعمال التي تنوّعت بين الدراما المشوقة والوثائقيات الملهمة، مما يكرّس استمرار HBO في رسم معالم مستقبل الترفيه العالمي، ويعزز من حضورها في المنطقة من خلال شراكتها الحصرية مع OSN+.للمزيد من الأخبار: «The Penguin»... أبرز مسلسلات الجريمة يهيمن على ترشيحات جوائز إيمي 2025

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