غرور صفر تواصل عروض مسرحية القبائل مع نخبة من النجوم

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - يقدم أبطال مسرحية "القبائل" على مسرح نقابة العمال ميدان حولي عروضهم المسرحية بمشاركة نجوم الفن بالكويت. وشاركت الفنانة غرور صفر متابعيها بوستر المسرحية واكتفت بتعليق بسيط وكتبت "القبـائل".

وهذه المسرحية تدور أحداثها من بيئة خيالية تقع في أدغال إفريقيا، ويتناول الصراع بين ثلاث قبائل وتتوالى الأحداث وهو من بطولة الفنان عبد الرحمن العقل، هنادي الكندري، بشار الجزاف، غرور صفر، أحمد بن حسين، عبدالعزيز العنزي، زهراء دهراب، وهو من محمد المهدي وإخراج خالد العبيد

آخر أعمال غرور صفر المسرحية

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آخر أعمال غرور صفر الدرامية

وكان آخر عمل مسرحي قدمته الفنانةهي مسرحية "الملكة والقرصان" وهي من إخراج الفنان بدر الشعيبي، ومن تأليف مريم نصير، ومن بطولة الفنانة هدى حسين، الفنان بدر الشعيبي، الفنان طلال سام، والفنانةشاركتعبر الدراما من خلال عملين الأول مسلسل "المسار" وهو عمل من ﺇﺧﺮاﺝ باسم شعبو، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد العنزي وبدر الجزاف، ومن بطولة: الفنان محمد المنصور، حسين المنصور، سوزان نجم الدين، سماح، خالد البريكي، فيصل العميري، عبد الله الرميان،، شملان العميري، أحمد بن حسين، رانيا شهاب، بدر المنصور، سمية رضا، شذى سبت، وجنان راشد.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة تواجه مجموعة من التحديات والمشاكل، حيث يوجد توأمان متطابقان، يموت أحدهما خلال لقاء ومواجهة في أثناء خلاف بينهما؛ فتُثار الشكوك حول مَن منهما له مصلحة بقتل الآخر، والعيش باسمه ومكانه، في بيئة مختلفة عنه تماماً، وتتوالى الأحداث.

كما شاركت بمسلسل "بيت حمولة" من إخراج سائد بشير الهواري، ومن ﺗﺄﻟﻴﻒ جميلة جمعة ومن بطولة: الفنانة إلهام الفضالة، طيف، شهد الياسين، في الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زيني كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب، ودارت أحداثه حول عائلة تعيش تحت سقف واحد، ولكن تواجهمم مشكله وهي وجود أم أرملة بحياة تتحكم وتسيطر على أولادها وزوجاتهم، وتحدث بسبب ذلك الكثير من الصراعات وتتوالى أحداثها بين أفراد هذه العائلة.

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