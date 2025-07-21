أنغام... ثلاث سنوات من الألم والجراحات الخطيرة والدعم الجماهيري

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - تصدر اسم النجمة المصرية أنغام محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، عقب انتشار شائعة تفيد بإصابتها بسرطان الثدي. ورغم سرعة نفيها للأمر ببيان رسمي، فإن الجدل أعاد إلى الواجهة محطات موجعة من أزماتها الصحية التي بدأت عام 2022، وامتدت لثلاث سنوات خضعت خلالها الفنانة أكثر من عملية جراحية دقيقة، وتحديات نفسية وجسدية أثّرت بشكل مباشر على مسيرتها الفنية.

بيان حاسم: لا سرطان.. فقط فحوصات للبنكرياس

في بيانها الأخير، أكدت أنغام أنها غير مصابة بالسرطان، لكنها سافرت إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية تتعلق بأزمة صحية في البنكرياس، كما طمأنت جمهورها بأنها ستعود قريبًا إلى القاهرة لاستكمال تسجيل ألبومها الجديد.

ورغم الطمأنة، أثار البيان تساؤلات حول تطورات حالتها الصحية، خصوصًا أن الفنانة سبق أن واجهت أزمات خطيرة خلال السنوات الأخيرة.

2022: البداية مع آلام الكتف والرسغ... ثم الأزمة الكبرى

في مايو 2022، خضعت أنغام لعمليتين جراحيتين في الكتف والرسغ، بعد سنوات من معاناة مزمنة في الأوتار، وصلت إلى مرحلة الحرمان من النوم لشدة الألم وأثّرت على حياتها اليومية.

وفي تصريح نادر عن وضعها الصحي، طلبت أنغام الدعم المعنوي من جمهورها، ونُشرت صورة لها من المستشفى أثناء ارتدائها لحامل طبي على يدها اليمنى، معلنة بدء مرحلة التعافي التي استمرت نحو ستة أسابيع.

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نوفمبر 2022: نزيف الأمعاء وإزالة الرحم

ما إن تعافت أنغام من آلام الكتف حتى دخلت في دوامة صحية جديدة، إذ أعلنت إدارة أعمالها في نوفمبر 2022 خضوع أنغام لعملية جراحية كبيرة أدّت إلى مضاعفات خطيرة، شملت تمددًا في الأمعاء وشللًا جزئيًا بها، واستدعت استئصال الرحم بالكامل.

ورغم محاولتها العودة السريعة لتقديم برنامجها "أنغام"، فإن الألم عاد بشدة، لتُكتشف إصابتها بانسداد جزئي في الأمعاء، ما تطلب عملية ثانية، نقلت بعدها إلى العناية المركزة لعدة أيام، ثم إلى غرفة عادية حتى استقرار حالتها.

شائعات إصابة أنغام بالسرطان

شائعات إصابة أنغام بالسرطان ظهرت للمرة الأولى في هذه الأزمة الصحية وتردد وقتها أنها خضعت لجراحة عاجلة لإزالة الرحم بسبب وجود أورام، وتصدى للرد الدكتور أكرم العدوي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، كاشفا عن طبيعة هذه الأورام مؤكدا أنها خضعت للتحليل وتبين أنها ليفية وليست سرطانية كما روج البعض، وبنفس الوقت تحدث عمر الابن الأكبر لأنغام عن الحالة الصحية لوالدته لأول مرة مؤكدا أنها طلبت منه أن يكون مصدر المعلومات "الأول" عن حالتها الصحية بالتنسيق مع الفريق الطبي.

الدكتور أكرم العدوي أستاذ أمراض النساء والتوليد بكلية طب القصر العيني، الذي قام بالجراحة الأولى للفنانة أنغام، والمتعلقة بإزالة الرحم، أشار خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON، إلى أن تحاليل الأنسجة بعد الجراحة ثبت أنها كانت تعاني من أورام ليفية، وأنها خالية من أي أورام سرطانية خبيثة، وبالتالي لا يوجد خطورة مستقبلية.

وكشف العدوي سبب خضوع أنغام للجراحة بشكل عاجل مشيرا إلى أنه كان هناك نشاط زائد وتحورات في الرحم، لكن تم التعامل بها مبكرًا، قبل أن تتطور، وليس لها أي تطورات مستقبلية.

وتابع: مافيش أي أورام سرطانية كما تم تداوله، ومن الناحية الطبية وفقا لمعايير أمراض النساء نعتبر ما وصلت إليه هو شفاء تام.

وأكد العدوي أن أنغام ستواصل تلقي العلاج التحفظي وإجراء الأشعة والتحاليل اللازمة لقياس نسبة المعادن، ومراقبة حركة الأمعاء، ومع الوقت سيكون هناك انفراجه في الالتصاقات والموضوع يحتاج صبر، متوقعًا أنه بنسبة 90% وفقاً لهذا المسار لن تحتاج أنغام لتدخل جراحي مرة أخرى.

وأشار إلى أنه يتابع الحالة الصحية للفنانة منذ 14 سنة، وأنها شخصية ملتزمة وترغب في الوفاء بالتزاماتها رغم سوء حالتها الصحية.

وتحدث عمر نجل الفنانة أنغام عن تطورات وضعها الصحي مؤكدا أن حالتها مستقرة ولكن لم تتعاف بشكل كامل، هناك تقدم وتحسن، وحركتها ما زالت خفيفة جدًا.

وأضاف أن والدته ما زالت لا تتناول الطعام وتعتمد على التغذية عبر المحاليل، وخلال ساعات سيتم تقييم الحالة، وقال: إذا كانت الحالة جيدة، فستبدأ تناول جرعات من الطعام والمياه بداية من اليوم الأحد.

وأشار عمر إلى تطورات الحالة النفسية لوالدته، قائلاً: أكيد زعلانة لتعطل حفلاتها وتصويرها لكن صحتها أهم»، متابعًا: أي حد عايز يتطمن على أمي يكون ذلك عن طريق الأطباء المعالجين أو من خلالي، وهذا هو طلبها اليوم.

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يوليو 2025: وعكة مفاجئة جديدة تعيد القلق

في أحدث تطور صحي، دخلت أنغام المستشفى مجددًا في يوليو 2025 إثر تعب مفاجئ، كما كشفت بنفسها في مداخلة مع برنامج "كلمة أخيرة"، مؤكدة أن الأمر ليس خطيرًا، لكنه يتطلب "صبرًا واستشارات"، وأوضحت أنها تكتمت التفاصيل هذه المرة لرغبتها في الابتعاد عن الضغط والزيارات والإزعاج خلال فترة النقاهة.

ومع أول عودة لها لممارسة نشاطها الفني بحفل العلمين، أثيرت شائعة أصابة أنغام بسرطان الثدي، ما استدعى تدخل إدارة أعمالها مجددا ببيان رسمي أكد أن النجمة المصرية، تعاني من البنكرياس.

بين الفن والمرض: التحدي مستمر

رغم أن الأزمات الصحية فرضت عليها إيقاعًا بطيئًا، فإن أنغام لم تغب تمامًا عن جمهورها، بل حرصت على العودة متى استطاعت، والتواصل معهم بكلمات شكر وتقدير. وقالت في أكثر من مناسبة إن الدعوات الصادقة التي تلقتها "خففت الكثير من الألم النفسي".

وفي وقت لا تزال فيه تتابع علاجها وتخضع لفحوصات دورية، تؤكد أنغام أنها تستعد لاستكمال ألبومها الجديد، في رسالة أمل بأن الفن سيظل حاضرًا في حياتها، رغم كل ما مرّت به.

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