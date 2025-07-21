شاهدوا كيف علّقت إلهام الفضالة لصورة لها مع بثينة الرئيسي وماذا قالت؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 04:26 مساءً - شاركت الفنانة إلهام الفضالة متابعيها صورة لها مع الفنانة بثينة الرئيسي، وعلّقت عليها قائلة: "رُبَّ صدفةٍ خيرٌ من ألف ميعاد، جاينكم يا أهل جدة الحبيبة". كما نشرت الفنانة بثينة الرئيسي الصورة ذاتها، وعلّقت عليها بعبارة: "الحب الكبير".

وتفاعلت مع الصورة أيضاً الكاتبة والروائية علياء الكاظمي، وكتبت لهما: "الله، تذكرتكما بمسلسل حرب القلوب، يا حلوكم".

أعمال جمعت بين إلهام الفضالة وبثينة الرئيسي

كانت الفنانتان إلهام الفضالة وبثينة الرئيسي قد اجتمعتا في مسلسل "حرب القلوب"، وهو مسلسل اجتماعي يتناول موضوع الخيانة بشكلٍ عام، سواء كانت بين الأحبّة أو الأصدقاء أو الأخوات، ومدى تأثير هذه الخيانة على المجتمع.

المسلسل من إخراج نهلة الفهد، وتأليف إيمان سلطان، وتتر العمل من كلمات الشاعر الراحل دعيج الخليفة الصباح. شارك في بطولته خالد أمين، إلهام الفضالة، بثينة الرئيسي، يعقوب عبدالله، هنادي الكندري، طلال باسم.

كما التقتا في مسرحية بعنوان "ستاند باي"، من تأليف فاطمة العامر، وإخراج عبدالعزيز صفر، وبطولة: إلهام الفضالة، حمد العماني، بثينة الرئيسي، عبدالسلام محمد، غدير السبتي، ميثم بدر، رتاج العلي، ناصر الدوسري، عبدالعزيز بهبهاني.

آخر أعمال إلهام الفضالة

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آخر أعمال الفنانة إلهام الفضالة، فهو مسلسل "أثر بارد"، من بطولة جاسم النبهان، إلهام الفضالة، سعيد قريش، ناصر عباس، مهدي برويز، رهف العنزي، حنين حامد، شملان العميري، وغرور صفر. العمل من تأليف محمد وعلي شمس، وإخراج باسم شعبو، ولم يتم عرضه حتى الآن.

كما شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "بيت حمولة"، من إخراج سائد بشير الهواري، وتأليف جميلة جمعة، وبطولة: طيف، شهد الياسين، فيّ الشرقاوي، ليالي دهراب، حسين الحداد، شيلاء سبت، عبدالله البلوشي، منصور البلوشي، علي محسن، شملان العميري، غرور صفر، زينب كرم، زينب يوسف، شيماء قنبر، أحمد بن حسين، علي بن حسين، وزهراء دهراب.

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة تعيش تحت سقف واحد، حيث تتلاعب أم أرملة بحياة أولادها وأزواجهم، مما يخلق صراعات بين التقاليد والرغبات الشخصية، وكل ذلك باسم الحب الخانق الذي تفرضه عليهم، وتتوالى الأحداث.

آخر أعمال الفنانة بثينة الرئيسي

أما آخر أعمال الفنانة بثينة الرئيسي، فكان مسلسل "سدف"، وتدور أحداثه في سبعينيات القرن الماضي، حيث يبدأ المحقق "شاهين" في التحقيق في سلسلة من حالات اختفاء غامضة لنساء. وكان الدليل الوحيد صوراً فوتوغرافية التُقطت لهن لحظة الاختفاء، وتكشف التحقيقات عن أسرار غامضة وأشخاص غير متوقعين تُوجَّه إليهم أصابع الاتهام، وتتوالى الأحداث.

المسلسل من تأليف وإخراج محمد أنور محمد، ويشارك في بطولته: حسين المهدي، بثينة الرئيسي، أحمد إيراج، عبدالله بهمن، غدير السبتي، خالد العجيرب، فيّ الشرقاوي، ناصر عباس، فهد باسم، صمود المؤمن، نور محمود، عباس خليفي، زمن عبدالله، أحمد السعدون، حنين حامد، حسن إبراهيم، سليمان المعيني، وشوق بنت عبدالله، إلى جانب عدد من الفنانين الآخرين.

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