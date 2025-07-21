شكرا لقرائتكم خبر عن ألين دي جينيريس: قرار مغادرتي من أمريكا لبريطانيا جاء بعد إعادة انتخاب ترامب والان مع تفاصيل الخبر

ظهرت الإعلامية والممثلة الأمريكية ألين ديجينيريس، البالغة من العمر 67 عامًا، لأول مرة علنًا منذ انتقالها إلى إنجلترا، مؤكدة أن قرارها بمغادرة الولايات المتحدة جاء عقب إعادة انتخاب دونالد ترامب رئيسًا في 2024.

وخلال مشاركتها في فعالية بمدينة تشلتنهام البريطانية، أوضحت ديجينيرس للجمهور: "خطتنا كانت أن نقضي بضعة أشهر فقط في إنجلترا كل عام، واشترينا منزلًا لهذا الغرض، لكننا وصلنا عشية الانتخابات واستيقظنا على سيل من الرسائل المليئة برموز البكاء، وعرفت حينها أنه فاز - في إشارة إلى ترامب - فقررنا البقاء".

وأشادت ديجينيرس بالحياة في المملكة المتحدة، قائلة إنها "أفضل وأكثر لُطفًا وأمانًا مقارنةً بالوضع المتوتر في الولايات المتحدة، خاصة فيما يتعلق بتهديدات الحريات".

وفي سياق حديثها، تطرقت ألين إلى الانتقادات التي واجهتها في نهاية مشوارها التلفزيوني بعد 19 موسمًا من برنامجها الشهير، موضحة: "أنا صريحة، نعم، لكن معظم العناوين التي وُجهت لي كانت مجرد جذب للانتباه".