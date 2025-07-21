شكرا لقرائتكم خبر عن حقيقة تعرض شاروخان للإصابة أثناء تصوير فيلمه King.. اعرف القصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أثارت الشائعات الأخيرة حول إصابة النجم الهندى شاروخان في موقع تصوير فيلم "King"، قلقًا بالغًا بين جمهوره حول العالم، كما أشارت التقارير إلى تأخير كبير في جدول تصوير الفيلم.

حقيقة إصابة شاروخان

ألا أنه وفقًا لتقرير قناة NDTV، أوضحت مصادر مقربة من شاروخان أن هذه الأخبار المنتشرة هي كذبة، وبينما تعرض شاروخان بالفعل لإصابات خلال التصوير، والتي قد تعاود الظهور أحيانًا، فإن رحلاته الحالية إلى الولايات المتحدة هي لتلقي العلاج والرعاية الروتينية، وليس بسبب أي إصابة جديدة في موقع تصوير فيلم " King".

ويهدف هذا التوضيح إلى تهدئة مخاوف المعجبين وضمان استمرار فيلم المرتقب بشغف في مساره الصحيح.

إصابة شاروخان

وذلك بعدما ذكرت تقارير إعلامية أن نجم بوليوود شاروخان نصحه الأطباء بفترة راحة لمدة شهر بعد تعرضه لإصابة عضلية أثناء تصوير فيلمه القادم "كينج"، يحدث شد العضلات أو الإصابة، والمعروفة أيضًا باسم الشد العضلي، نتيجة تمزق في ألياف العضلات، وفقا لموقع تايمز ناو.

ورغم أن تفاصيل حالة شاروخان لم يتم مشاركتها بعد، فقد أفادت التقارير أن الممثل البالغ من العمر 60 عامًا سافر إلى الولايات المتحدة للحصول على رعاية طبية فورية.