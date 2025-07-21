شكرا لقرائتكم خبر عن رقص فيفي عبده على البحر يشعل أجواء الصيف ويضعها فى صدارة ترند جوجل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر الفنانة فيفى عبده على البحر فى كل صيف، وترقص على أغنية مختلفة وتشارك متابعيها و جمهورها، بفيديو للرقص عبر حسابها على إنستجرام، و هذه العادة مستمرة عليها منذ سنوات، وفى آخر الصيف تودع الموسم برقصة وسط تفاعل كبير من المتابعين والجمهور.

ومع عادات فيفي عبده فى الصيف، تظهر أيام بعد ذلك وتتحدث أنها تعرضت للحسد ثم تتوقف عن نشر الفيديوهات، ومرة أخرى تخرج بأسدال من على البحر و أنها مريضة ولن ترقص و كل هذه الفيديوهات تنشرها عبر حسابها على إنستجرام وتتصدر بها التريند.

وكانت الفنانة فيفي عبده قد تصدرت محركات البحث مؤخراً بعد نصيحتها لمتابعيها على السوشيال ميديا بضرورة اصطحاب زجاجات خل معهم.. تلك المرة ليست الأولي لـ فيفي عبده التي تقوم فيها بنصح متابعيها على السوشيال ميديا إذ اعتادت على الأمر من وقت لآخر.

فيفي عبده تنصح متابعيها على السوشيال ميديا

سبق وصرحت فيفي عبده في برنامج تليفزيوني عن خوفها من قناديل البحر بشكل كبير، مؤكدة أنها تخشى من لسعتهم وتخاف منها جدًا، كما أكدت في وقت سابق أيضًا أنها خافت مما تردد من شائعات حول ارتفاع منسوب المياه وإمكانية تأثير ذلك على البيوت المقابلة للبحر.

فيفي عبده تعود لدراما رمضان فى 2025

في سياق آخر، أعربت فيفي عبده عن أمنيتها بتقديم مسلسل تليفزيوني يجسّد سيرتها الذاتية، وذلك خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم" مع الإعلامية إنجي علي على إذاعة "نجوم إف إم"، وأشارت إلى أنها ترغب في لعب دور البطولة بنفسها، على أن تجسّد ابنتها عزة مجاهد شخصيتها في مرحلة الشباب، مؤكدة وجود تشابه كبير بينهما حين كانت في نفس المرحلة العمرية.

يذكر أن فيفي عبده عادت إلى دراما رمضان هذا العام 2025 بعد غياب دام عامين، وذلك بمسلسل العتاولة 2، وذلك بعدما كان آخر ظهور لها عبر مسلسل "شغل في العالي" في رمضان 2022، وشارك في بطولته: شيرين رضا، محمد رضوان، توني ماهر، بسمة داود، فريد النقراشي، رشا بن معاوية، كريم سرور، مروان يونس، محمد مرزبان، نينا مغربي، إنجي كيوان، أحمد جمال سعيد، عزة مجاهد. ومن تأليف حسين مصطفى محرم. وإخراج مرقس عادل.