شكرا لقرائتكم خبر عن منة فضالي تتصدر تريند جوجل بجلسة تصوير على البحر.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت الفنانة منة فضالي مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها مجموعة من الصور خلال جلسة تصوير على البحر ظهرت فيها باطلالة جريئة، حيث اعتادت منة على الظهور باطلالات صيفية جريئة ومبهجة، تعكس حبها لجلسات التصوير وخاصة في أجواء الصيف الحارة.

إطلالات صيفية مبهجة

اختارت منة فضالي ألوانًا زاهية تعبر عن تفاؤلها وحبها للحياة، حيث ظهرت بإطلالات متنوعة بين المايوه والفساتين الخفيفة، مع إكسسوارات تتناسب مع الأجواء الصيفية، مما أثار إعجاب متابعيها الذين وصفوها بـ"ملكة الصيف".

شغفها بالتصوير والبحر

تُعرف منة فضالي بحبها لجلسات التصوير، خاصة على الشواطئ، حيث تفضل دائمًا الأماكن المفتوحة والإطلالات التي تعكس الطاقة الإيجابية، وهو ما ظهر جليًا في صورها الأخيرة التي لاقت تفاعلًا واسعًا على إنستجرام وتويتر.

تفاعل الجمهور

علق المتابعون على الصور بالإشادة بجمالها وثقتها بنفسها، حيث كتب أحدهم: "منة مش بس ممثلة، ده موديل وكمان ملكة جمال الصيف!"، بينما علق آخر: "الألوان والطاقة في الصور بتخليني أحس بإجازة حتى لو كنت شغال!".

يذكر أن منة فضالي تستعد حاليًا لعدد من المشاريع الفنية الجديدة، لكنها دائمًا ما تخصص وقتًا للتواصل مع جمهورها عبر صورها الحصرية التي تشاركها خلال رحلاتها الصيفية.

منة فصالي على البحر

منة فصالى على البحر

منة فصالي على البحر

منه فصالي على البحر

منة فصالي على البحر

منه فصالى على البحر

منه فصالى على البحر

منة فصالي على البحر