بين تجاهل الألقاب واحتمال الزواج.. آمال ماهر تعود بـ "حاجة غير"

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 01:24 مساءً - بعد غياب أثار الكثير من التساؤلات، تعود النجمة المصرية آمال ماهر لتؤكد من جديد مكانتها في الساحة الغنائية، بإطلاق ألبومها الجديد "حاجة غير"، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي فور صدوره، وتفاعل معه جمهورها بشكل واسع، ليكرّس مكانتها كأحد أبرز الأصوات النسائية في العالم العربي.

فستان الزفاف: فن أم تمهيد لحياة جديدة؟

في لقاء إذاعي ضمن برنامج "أجمد 7" عبر إذاعة "نجوم FM"، علّقت آمال ماهر على ظهورها بفستان الزفاف في كليب أغنية "خبر عاجل"، قائلة بابتسامة لا تخلو من الغموض: "وارد تشوفوني بالفستان الأبيض... ليه لأ؟ أنا ماعنديش مواصفات، اللي ربنا يجيبه كويس، وبدعي ربنا يرزقني بإنسان يتقي ربنا فيّ."

حديثها لم يكن مجرد تلميح إلى إمكانية الزواج، بل تعبير صادق عن الانفتاح على تجربة جديدة، شرط أن تكون مع الشخص المناسب.

الحب لا يخاف النجاح

بحكمة وهدوء، تحدثت آمال ماهر عن التحديات التي قد تواجه امرأة ناجحة في حياتها العاطفية، مشيرة إلى أن: "اللي عنده ثقة في نفسه مش هيخاف من نجاحي... بالعكس، هيحب يضيف لحياتي مش يخصم منها."

ورفضت فكرة التخلي عن الفن من أجل أي علاقة، مؤكدة أن: "محدش يقدر يطلب مني أني أبطل أغني، ده مستحيل."

"صوت مصر"؟ الجمهور هو من يقرر

وحول الجدل الدائر بشأن الألقاب، خصوصًا لقب "صوت مصر"، أوضحت آمال ماهر أنها لا تسعى وراء هذه التسميات، وقالت: "أنا مبحبش الكلام ولا اللغط حوالين موضوع الألقاب... أنا ممكن أكون رقم واحد عند حد، وممكن ماكنش حاجة عند حد تاني، فإزاي أقول عن نفسي أنا رقم واحد؟"

وأضافت بثقة: الناس هي اللي بتقيّم وهي اللي بتدي اللقب للمطرب، وأنا بحب اسمي جدًا وبالنسبة ليا كون الناس حباه وعارفاه دي حاجة اتشرف بيها.

وواصلت آمال ماهر: كون أن الناس بتلقبك دي حاجة مش وحشة دي حاجة هما شايفينك فيها وحاطينك فيها ودي حاجة بتزودك مش بتنقصك، واللي أنا عارفاه كويس أوي أني بحب اسم آمال ماهر، أنا هعوز إيه أكتر من أن الناس شايفاني أميرة قلوبهم.

"حاجة غير": عنوان يعكس التجديد

يذكر أن أمال ماهر كشفت عن إطلاق ألبوم "حاجة غير" مؤكدة أنه يمثل مرحلة فنية جديدة في مسيرتها، حيث يشهد تنوعًا في الكلمات والألحان والتوزيع، ويضم 10 أغانٍ تجمع بين الكلاسيكية والتجريب، وتُظهر نضوجًا واضحًا في اختياراتها.

تعاونات متميزة مع نخبة من الشعراء والملحنين

تعاونت آمال ماهر في هذا العمل مع مجموعة من كبار الشعراء والملحنين، أبرزهم:

نادر عبد الله: كتب 6 أغنيات، من بينها "حاجة غير"، "ليه سكتوا؟"، و"عقدة حياته".

أيمن بهجت قمر: كتب أغنية "خبر عاجل"، التي حملت الطابع الرومانسي البصري مع فستان الزفاف.

أحمد المالكي، عليم، ومدين: ساهموا بأغانٍ تعكس تنوع المشاعر والأفكار.

أما من ناحية الألحان والتوزيع، فقد تعاونت مع أسماء بارزة مثل: أحمد زعيم، أحمد إبراهيم، مدين، وإلهامي دهيمة.

الألبوم في أرقام وتفاصيل

من أبرز أغاني الألبوم:

"حاجة غير" (كلمات: نادر عبد الله، ألحان: أحمد إبراهيم)

"خبر عاجل" (كلمات: أيمن بهجت قمر، ألحان: مدين)

"اتراضيت" و"نسيت اسمي" و"لو لينا عمر"

"عقدة حياته"، "رقم واحد"، "يا جبروتك"

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أمال ماهر بفستان الزفاف في كليب "خبر عاجل"

طرحت أمال ماهر أولى أغنيات الألبوم وهى "خبر عاجل" بطريقة الفيديو كليب، على موقع يوتيوب وجميع منصات الاستماع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وظهرت أمال ماهر في الكليب بـ فستان زفاف، وهو الأمر الذي جعلها تتصدر تريند مواقع التواصل الاجتماعي قبل الكشف عن أن هذه الصور هي من الكليب وتم استخدامها في الدعاية.

وأحيت أمال ماهر حفلاَ غنائياً يوم السبت الماضي ضمن حفلات مهرجان مراسي "ليالي مراسي" بالساحل الشمالي، وشارك في هذه الليلة الفنان وليد توفيق، وقدمت أمال ماهر عدداً كبيراً من أغانيها الشهيرة التي تفاعل معها الجمهور، أبرزها: "عندي صاحبة، اتقي ربنا، ياما عز عليا بعادك، سكة السلامة، بداية بدايتك" كما غنت عدداً من أغاني العندليب عبد الحليم حافظ، وأم كلثوم.

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