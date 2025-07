سيلينا غوميز احتفالاً بيوم ميلادها: لماذا كان عامها السابق الأفضل في حياتها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 11:54 صباحاً - تصدرت النجمة العالمية سيلينا غوميز في الساعات القليلة الماضية عناوين المواقع الإخبارية وترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن شاركت العديد من الصور- التي ظهر بها خطيبها بيني بلانكو وصديقتها تايلور سويفت- احتفالاً بيوم ميلادها الذي سيحل غداً 22 يوليو، حيث ستبلغ عامها الـ 33 وسط تحقيق العديد من النجاحات الشخصية والمهنية، ولهذا السبب اعتبرت السنة السابقة أفضل سنوات حياتها.

وفي السطور التالية سنتعرف لماذا كان عامها السابق الذي ستودعه بعد ساعات قليلة هو الأفضل في حياتها؟

سيلينا غوميز ونجاح شخصي

على الرغم من أن سيلينا غوميز أعلنت عن ارتباطها رسمياً ببيني بلانكو في عام 2023، إلا أنه في عام 2024 تمت خطوبتهما رسمياً، إذ شاركت غوميز في ديسمبر من العام الماضي عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، منشوراً تضمن أربع صور تستعرض فيها خاتم الخطوبة بجلسات مختلفة، بينما كانت الصورة الأخيرة تجمعها ببيني بلانكو، وقد أرفقت غوميز في تعليقها على الصور التالي: "الأبد يبدأ الآن".

أما عن زفافها المرتقب، يضع الثنائي اللمسات الأخيرة على زفافهما المنتظَر في سبتمبر المقبل. وبحسب مصادر خاصة لصحيفة Daily Mail؛ فإن سيلينا وبيني سوف يحتفلان بزفافهما في حفل يستمر ليومين في بلدة مونتيسيتو الساحرة بكاليفورنيا، إحدى أفخم المناطق التي يسكنها مشاهير مثل الأمير هاري وميغان ماركل.

كما كشف المصدر أن الحفل سيقتصر على الأصدقاء المقرّبين والعائلة. وقد تم بالفعل إرسال الدعوات التي تطلب من الحضور إحضار حقائب ليلية لقضاء عطلة نهاية الأسبوع مع العروسين.

وتضم قائمة الأصدقاء المدعوّين نجوماً كباراً مثل: تايلور سويفت وخطيبها ترافيس كيلسي، طاقم مسلسل Only Murders in the Building، عدد من نجوم الموسيقى الذين تعاونوا مع بلانكو.

وقد اختار الثنائي شهر سبتمبر تحديداً لأن جدول سيلينا في الخريف سيكون مزدحماً للغاية بإطلاق الموسم الخامس من مسلسلها " Only Murders in the Building" بالإضافة إلى مشاركاتها المتوقَّعة في موسم الجوائز.

وقال المصدر: "سيلينا أحبت فترة الخطوبة، لكنها تحلُم بالزواج منذ فترة طويلة. لذلك كان من المهم لها أن يكون الحدث مميزاً ومليئاً بالحب، قبل أن تنشغل بانطلاقة أعمال نهاية العام".

نجاح لافت في ألبومها الجديد

في هذا العام تحديداً في مارس 2025، أطلقت سيلينا غوميز ألبومها المشترك الأول I Said I Love You First مع خطيبها المنتج الموسيقي بيني بلانكو، وما لبث الألبوم ساعات قليلة من إطلاقه إلا وواجهت سيلينا سيلاً من التساؤلات حول المعنى الأعمق وراء كلمات بعض الأغاني.

بعد أن قالت إن أعمالها الجديدة مستوحاة من تجاربها السابقة هي وبيني بلانكو، وجد بعض المستمعين في أغاني ألبوم سيلينا غوميز الجديد، أنها توجه رسالة خفية لحبيبها السابق جاستن بيبر، وذلك في أغنية Don't Take It Personally "لا تأخذ الأمر على محمل شخصي"، حيث تغني سيلينا في الأغنية عن "الغيرة"، وعن مشاعرها تجاه الرجل نفسه، وعن امرأة أخرى.

وتعترف سيلينا في الأغنية بأن المرأة الغامضة "جميلة للغاية" وأن الأمر لا يزال صعباً عليها تقبله، حتى أنها تعترف بأنها تشعر بالغيرة، ومع ذلك، فهي تتجاوز هذه المشاعر لأنها تدرك أنه لا يريدها.

وعن رأي جمهور سيلينا غوميز في هذه الأغنية، أصرّ العديد منهم أنها كانت تقصد هايلي بيبر، حيث كتب أحدهم على X: "لو كنت هايلي بعد الاستماع إلى أغنية Don't Take It Personally لسيلينا، لاختفيت عن وجه الأرض"، وعلق آخر: "أليس سيلينا هي من تخنق هايلي في أغنية Don't Take It Personally؟"، وادعى ثالث: "سيلينا خنقت جاستن حقاً في أغنية How Does it Feel to Be Forgotten وهايلي في أغنية Don't Take It Personally".

أغنية أخرى بعنوان Don't Wanna Cry "لا أريد البكاء"، تُفصِّل أيضاً ألم العلاقة المنتهية.

من الجدير بالذكر أن سيلينا غوميز جمعتها علاقة عاطفية متقطعة مع جاستين بيبر بين عامي 2009 و2018، وبعد أن افترقا، دخلت هايلي دائرة جاستين بيبر العاطفية، الأمر الذي أثار استياء معجبي سيلينا.

سيلينا غوميز وتايلور سويفت.. أعوام من الصداقة المتينة

تعود صداقة سيلينا وتايلور سويفت لأعوام. وفقاً لسيلينا، التقى الاثنان في عام 2008 بينما كانت تواعد نيك جوناس (انفصل الاثنان بعد عدة أشهر) وكانت تايلور حينها في علاقة عاطفية مع جو جوناس (انفصلا أيضاً بعد بضعة أشهر).

قالت غوميز في مقابلة مع KISS-FM UK عام 2017، عندما سُئلت كيف التقت هي وتايلور: لقد واعدنا الأخوين جوناس معاً! لقد كان الأمر هستيرياً. كان الأمر رائعًا، لقد كنا أفضل شيء حصلنا عليه من تلك العلاقات. وأضافت: كلنا أصدقاء الآن.

