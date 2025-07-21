ديفيد بيكهام في موقف لا يحسد عليه.. حاول حلاقة شعره بنفسه والنتيجة؟ شاهدوا الفيديو

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 11:54 صباحاً - صيحات الموضة وتسريحات الشعر واقتناء المجوهرات من أكثر ما يتبعه النجوم والمشاهير، فبمجرد ظهور نجم أو نجمة بإطلالة جديدة، تتحول هذه الإطلالة إلى صيحة يتسابق المعجبون على تقليدها. ولكن بالنسبة لديفيد بيكهام المعروف بوسامته، قد لا تشكل إطلالته الجديدة أي عامل جذب، حيث قام بحلاقة شعره بنفسه، الأمر الذي أتى بنتيجة صادمة وغير متوقعة لنجم كرة القدم وزوجته ومتابعيه.

ديفيد بيكهام يصدم جمهوره وزوجته فيكتوريا بقصه شعره

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

منذ ساعات قليلة، شاركت فيكتوريا بيكهام مقطع فيديو؛ كشفت من خلاله ما قام به زوجها ديفيد بيكهام من حلاقة شعره بنفسه، وظهر وخجله واضح عليه وهو يستعرض نتيجة حلاقة شعره، التي تركته ببقعة صلعاء واضحة في منتصف رأسه.

وبينما لم تظهر فيكتوريا بوجهها، ظهر صوتها وهي تسأله: "ماذا فعلت؟ ليوضح ديفيد أن رأس ماكينة قص الشعر سقطت، مما تسبب في الحادث، ثم تقول: "كنت تحاول قص شعرك بنفسك. ماذا فعلت؟"، هذا السؤال جعل ديفيد يكشف عن رأسه، وما أصابه من بقعة صلعاء واضحة. فلم تتمالك فيكتوريا نفسها من الضحك، ليقاطعها ديفيد: "الأمر ليس مضحكاً"، وقالت: "لا يبدو الوضع جيداً. سأكون صريحة معك دائماً؛ يبدو الأمر فظيعاً".

وعلّقت فيكتوريا على مقطع الفيديو: "أبي، ماذا فعلت؟!" مع إضافة رسم تعبيري لوجهين ضاحكين.

ديفيد بيكهام بعد حلاقة شعره- الصورة من قصص حسابه على إنستغرام

وقد أعاد ديفيد بيكهام مشاركة الفيديو، مع تعليق جاء به التالي: "إنه ليس مضحكاً، لذا حدث هذا بالأمس أثناء حلاقة شعري، وكما يمكنكم أن تسمعوا؛ فإن زوجتي لم تجد الأمر مضحكاً على الإطلاق".

للمزيد من الأخبار: فيكتوريا بيكهام تعيد مشهداً من مسلسل Friends مع زوجها ديفيد.. شاهدوا ماذا فعلت؟

ديفيد بيكهام يخضع لجلسة مساج على يد فيكتوريا

View this post on Instagram A post shared by David Beckham (@davidbeckham)

شارك نجم الكرة السابق ديفيد بيكهام، من خلال حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، مقطع فيديو يجمعه بزوجته فيكتوريا، التي تقوم بعمل مساج له على رقبته؛ باستخدام ملعقتين معدنيتين، ثم يتصل الفيديو الخاص بهما لواحدٍ من أكثر المشاهد التي لا تُنسى لمسلسل Friends الشهير؛ عندما قام ديفيد شويمر (في دور روس) بمشهد المساج، مستخدماً ملاعق خشبية.

ووجّه ديفيد بيكهام تعليقه على الفيديو لزوجته فيكتوريا، حيث قال: "هل يمكنكِ تدليك كتفي من فضلكِ يا فيكتوريا؟"، ويُكمل بارزاً ردها على سؤاله: "يدي ليست قوية بما يكفي لكتفيك ورقبتك. لذا كان هذا هو البديل، شكراً لـ ديفيد شويمر على الإلهام".

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