نادية مصطفى تحتفل بخطوبة ابنتها همسة أركان فؤاد

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 21 يوليو 2025 11:54 صباحاً - احتفلت المطربة نادية مصطفى بحفل خطوبة ابنتها همسة أركان فؤاد وسط أجواء عائلية، على شاب من خارج الوسط الفني؛ وشاركت مقطع فيديو من خلال خاصية القصص القصيرة بحسابها الشخصي على "إنستغرام"، وثقت من خلاله هذه اللحظة المميزة.

نادية مصطفى تحتفل بخطوبة ابنتها

نادية مصطفى تحتفل بخطوبة ابنتها همسة - الصورة من حسابها على إنستغرام

همسة أركان فؤاد في سطور

همسة هي ابنة الفنان أركان فؤاد و نادية مصطفي ، تحب همسة الغناء وتملك صوتًا جميلًا مثل والديها وتمارس الغناء ولكن ليس بشكلٍ احترافي.

هي ابنة الفنان أركان فؤاد و ، تحب الغناء وتملك صوتًا جميلًا مثل والديها وتمارس الغناء ولكن ليس بشكلٍ احترافي. دعمها النجم عمرو دياب من خلال إعادة نشر مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تغنّي له أغنية "قصاد عيني" من دون موسيقى لترد علية قائلة: "الأفضل والوحيد عمرو دياب، شكراً لك على مباركتنا بموسيقاك وإرثك العظيم".

في عام 2019 شاركت مع الفنان هاني شاكر الغناء بحفل بالإمارات على مسرح المجاز في إمارة الشارقة، وقامت بغناء عدد من الأغاني القديمة.

نادية مصطفي تعلن ترشحها لانتخابات نقابة المهن الموسيقية

شاركت نادية مصطفى من خلال خاصية "ستوري" بحسابها على "إنستغرام"، مقطع فيديو وثقت من خلاله فرحتها وسعادتها العارمة بخطوبة ابنتها، وعلقت على مقطع الفيديو قائلة: "بنت روحيوأحمد مليون مبروك ربنا يتمم لكم على خير ويسعد قلوبكم يااا رب".وكانت الفنانةقد أعلنت منذ أيام، عبر حسابها على "إنستغرام"، ترشحها لانتخابات التجديد النصفي بتقابة المهن الموسيقية، وكتبت منشور قالت من خلاله: "أخوتي وأخواتي أعضاء الجمعية العمومية بنقابة المهن الموسيقية، استكمالآ لمسيرة بدأناها معآ وحققنا فيها ايجابيات جديرة بالإستكمال معا، أأمل أن أنال ثقتكم الغالية التي ستظل أمانة فى عنقى أينما كنت". وأكملت: "إختاروا من ترونه الأجدر... وإن كنت أنا من بين اختياراتكم فشرفونى بمزيد من الدعم ولكم مني كل التقدير.. والعهد بالوفاء".

وأضافت: "فى إنتظار حضراتكم يوم 29 /7 /2025 فى نادى جامعة القاهرة شارع البحر الأعظم من 9 صباحاً الى 5 مساءاً فى إنتخابات التجديد النصفى.. والله المولي والموفق".

https://www.instagram.com/p/DMDqBGDOlmF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMDqBGDOlmF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DMDqBGDOlmF/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

قد يعجبكم محمد هنيدي يحتفل بخطوبة ابنته فريدة ويرقص على أنغام أوكا

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365»

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365»

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن»