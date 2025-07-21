جاستن بيبر يكشف عن شياطينه الشخصية… ما تأثير ذلك على مسيرته؟

عاد المغنّي الكندي جاستن بيبر إلى الأضواء، هذه المرّة بسبب مخاوف تتعلّق بصحّته النّفسيّة.

على الرغم من إعلانه مؤخّرًا عن استعادته جاذبيّته، تقول مصادر مقرّبة منه إنّه لا يزال يواجه صراعات داخلية لم يتِمّ التّغلّب عليها تمامًا.

في مقابلة حديثة، تحدّث “بيبّر” الخليج 365 عن حالته النّفسيّة، معترفًا بأنّه على الرّغم من شعوره بالقوّة والثّقة، لا تزال “شياطينه الشّخصيّة” على حالها. أثار هذا التّصريح قلقًا بين المعجبين به وفي قطاع التّرفيه، إذ كانت صحّته موضوع نقاش لسنوات.

تاريخ تقلّبات جاستن بيبر منذ صعوده الصّاروخيّ إلى الشّهرة في سنّ المراهقة، عاش جاستن بيبر حياة عامة اتسمت بالنّجاح الموسيقي والجدل ولحظات الضّعف. في الماضي، شارك مع متابعيه صراعاته مع القلق والاكتئاب ومتلازمة “رامزي هانت”، وهي حالة عصبيّة أثّرت في وجهه وأجبرته على إلغاء جزء من جولته العالميّة عام ٢٠٢٢.

على الرّغم من هذه التّحدّيات، سعى “بيبر” للبقاء نشيطًا في الموسيقى وحياته الشّخصيّة، بدعم من زوجته هايلي بيبر ودائرة مقرّبة من الأصدقاء والمتخصّصين في الرّعاية الصّحّيّة.

من علامات تعافي بيبر

أنّه نشر على حساباته على مواقع التّواصل الاجتماعيّ صورًا حديثة له وهو مبتسم، مسترخٍ، ويعمل في الستوديو. وفي أحد منشوراته الأكثر تداولًا، كتب: “لقد استعدت أناقتي”، وهو ما فسره الكثيرون على أنّه إشارة إلى استعادته ثقته بنفسه وأسلوبه المميز.

مع ذلك، تشير مصادر نقلها موقع Page Six إلى أنّه على الرّغم من أنّ الفنّان يحرز تقدمًا، لا يزال يشعر بلحظات من الضّغط الإعلاميّ وذكريات مراحل صعبة في حياته.

يقول مقرّبون من المغنّي إن هايلي كانت ركيزة أساسيّة في رحلة تعافيه. واجه الزّوجان، اللذان تزوّجا عام ٢٠١٨، شائعاتٍ مستمرّة حول علاقتهما، لكنّهما أكّدا علنًا التزامهما المتبادل.

بالإضافة إلى ذلك، كان بيبر على تواصل دائم مع المعالجين النّفسيّين والقادة الرّوحيّين، سعيًا للحفاظ على التّوازن بين مسيرته المهنيّة وصحّته النّفسيّة. كما لعب إيمانه المسيحي دورًا مهمًّا في تعافيه العاطفيّ. كما أظهر معجبيه دعمهم غير المشروط له على وسائل التّواصل الاجتماعيّ، مُرسلين رسائل تشجيع ومُشاركين تجارب مُماثلة.

على الرّغم من عدم تأكيد جولة أو ألبوم جديد، يُتوقع أن يُحضّر بيبر موسيقى جديدة مستوحاة من تجاربه الأخيرة. ولا يزال تطوره الشّخصيّ والفنّيّ محلّ متابعة دقيقة من قِبل الصّاغة وملايين المُعجبين به حول العالم.

تُذكّرنا قصة جاستن بيبر بأن الشّهرة لا تحمي من المشاكل العاطفيّة. وشجاعته في مُشاركة معاناته يُمكن أن تُلهم الكثيرين ممن يمرّون بمواقف مُماثلة.