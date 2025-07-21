شكرا لقرائتكم خبر عن السينما المصرية توثق ثورة 23 يوليو عبر أفلام خالدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع اقتراب ذكرى ثورة 23 يوليو، تعيد السينما المصرية إحياء هذه المحطة التاريخية من خلال مجموعة من الأفلام التي أرّخت لمراحل الثورة وما سبقها من أحداث، حيث نجحت هذه الأعمال في توثيق إيجابيات وسلبيات تلك الفترة، وترسيخها في الذاكرة الجمعية للمصريين عبر الأجيال.أبرز الأفلام التي تناولت الثورة:



القاهرة 30 القاهرة 30

1. "القاهرة 30" (1966)

المخرج: صلاح أبو سيف البطولة: سعاد حسني، أحمد مظهر، صلاح قابيل القصة: يعكس الفيلم الأجواء التي مهدت للثورة من خلال ثلاثة أصدقاء جامعيين، يمثل كل منهم نموذجاً مختلفاً لشباب تلك الحقبة: "على طه" المثقف الحالم بالتغيير، و"أحمد بدير" اللامبالي، و"محجوب عبد الدايم" المتسلق الاجتماعي.



"رد قلبي" "رد قلبي"

2. "رد قلبي" (1957)

المخرج: عز الدين ذو الفقار البطولة: شكري سرحان، مريم فخر الدين، صلاح ذو الفقار القصة: يتناول معاناة الشعب قبل الثورة عبر قصة حب بين ضابط من أصول فلاحية وابنة الباشا، حيث تصطدم العلاقة بتداعيات الثورة ومصادرة أملاك الأرستقراطيين.



ايام السادات ايام السادات

3. "أيام السادات" (2001)

المخرج: محمد خان البطولة: أحمد زكي، ميرفت أمين، منى زكي القصة: يرصد مسيرة الرئيس الراحل أنور السادات، بدءاً من مشاركته في الثورة مع الضباط الأحرار، مروراً بتحولاته السياسية حتى اغتياله.

الباب المفتوح

4. "الباب المفتوح" (1963)

المخرج: هنري بركات البطولة: فاتن حمامة، صالح سليمالقصة: تدور أحداثه حول فتاة من الطبقة المتوسطة تحاول التحرر من قيود المجتمع، في إطار الأجواء السياسية التي سبقت الثورة، بما في ذلك حريق القاهرة.

فى بيتنا رجل

5. "في بيتنا رجل" (1961)

المخرج: هنري بركات البطولة: عمر الشريف، زبيدة ثروتالقصة: يتناول الفيلم أحداث ما قبل الثورة من خلال قصة شاب يقرر الانتقام لصديقه الذي قُتل في مظاهرة، فينفذ عملية اغتيال ضد وزير الداخلية.

السينما شاهد على التاريخ

هذه الأفلام لم تكن مجرد أعمال ترفيهية، بل شكلت وثائق فنية وسياسية واجتماعية، نقلت صورة حية عن التحولات الكبرى التي شهدتها مصر في منتصف القرن العشرين، مما يجعلها مرجعاً مهماً لفهم تلك الحقبة الفاصلة في التاريخ المصري

