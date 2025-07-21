شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم التسعينات يعودون بقوة في صيف 2025.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد صيف 2025 عودة قوية لعدد من نجوم الغناء الذين لمع نجمهم في تسعينات ، حيث طرح بعضهم أغنيات جديدة، فيما يواصل آخرون التحضيرات النهائية لإطلاق ألبوماتهم المرتقبة.

إيهاب توفيق يفتتح الموسم بـ"حد شافنا"

بدأ النجم إيهاب توفيق موسم الصيف بأغنيته الجديدة "حد شافنا"، التي طُرحت مؤخرًا على موقع "يوتيوب"، الأغنية من كلمات الشاعر بهاء الدين محمد، ألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، وتحمل طابعًا رومانسيًا يذكر بجو التسعينات.

حميد الشاعري يطلق "ده بجد" كبداية لألبوم صيفي

كما طرح النجم حميد الشاعري أغنيته الجديدة "ده بجد" عبر "يوتيوب"، وهي واحدة من أغنيات ألبومه الجديد الذي قرر طرحه تدريجيًا خلال الصيف الأغنية من كلمات السيد علي، ألحان أحمد يوسف، وتوزيع مؤمن ياسر.

هشام عباس في المراحل الأخيرة من ألبومه الجديد

يواصل هشام عباس العمل على ألبومه القادم، حيث يتعاون فيه مع الشاعر حسام طنطاوي في أغنيتين، إلى جانب الملحنين مايكل صفوت ومعتز أمين. ومن المنتظر أن يُطرح الألبوم خلال الأيام القليلة المقبلة عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي.

محمد فؤاد يحضّر لعودة كبرى بألبوم شامل

أما الفنان محمد فؤاد، فيستعد لإطلاق ألبومه الجديد الذي يتعاون فيه مع نخبة من أبرز صناع الموسيقى في الوطن العربي.

يشارك في كتابة الأغاني شعراء كبار مثل: أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، تامر حسين، أسامة محرز، محمد حمدي، ومنة القيعي.

في حين تحمل الألحان توقيع نجوم مثل: وليد سعد، رامي جمال، عزيز الشافعي، فارس فهمي، مدين، ومصطفى العسال.

ويتولى التوزيع الموسيقي كل من: نادر حمدي، توما، أحمد إبراهيم، وكريم عبد الوهاب، بإشراف هندسي من: طارق مدكور، أمير محروس، وياسر أنور.

مصطفى قمر يستعد لألبوم صيفي جديد

ومن جهته، يعمل الفنان مصطفى قمر على التحضير لألبوم جديد من المتوقع طرحه خلال موسم الصيف، ويتعاون فيه مع الشاعر عمرو المصري في ثلاث أغنيات حتى الآن.