شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تنفى إصابتها بالسرطان.. وتكشف: أُجرى فحوصات على البنكرياس فى ألمانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت النجمة أنغام بيانا صحفيا حول شائعة إصابتها بسرطان الثدي، وجاء البيان كالتالي:

"ينفي المكتب الإعلامي للنجمة الكبيرة أنغام كل الشائعات التي تم تداولها حول حالتها الصحية، وأنها مصابة بسرطان الثدي.. ونود أن نشير إلى أنها ستقوم بالسفر إلى ألمانيا لإجراء فحوصات طبية على البنكرياس، وعقب عودتها ستقوم بتسجيل أغنيات جديدة، استعدادا لطرحها هذا الصيف.

وطالبت وسائل الإعلام بتحري الدقة في نشر مثل هذه الأخبار التي تحدث حالة من الخوف والهلع لجمهورها.. وفي الوقت نفسه توجه الشكر لكل محبيها وجمهورها لاهتمامهم وسؤالهم عنها، ونطمئن الجميع أنها بخير".

وكانت النجمة أنغام قد خطفت قلوب جمهورها في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثالثة، حيث قدمت النجمة أنغام عددا كبيرا من أغانيها وسط تفاعل كبير من الجمهور، حيث مزجت الأغاني القديمة بالجديدة.

وخلال الحفل غنت أنغام (سيبك انت، بنعمل حاجات، ونفضل نرقص)، كما زاد تفاعل الجمهور معها وتصفيقهم عندما غنت "بين البينين".

وعبرت النجمة أنغام خلال حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، عن سعادتها الكبيرة بعد مرورها بأزمة صعبة، حيث قالت: "وجودكم وحضوركم النهارده هوّن عليا أي أزمة، شكرا من كل قلبي انتو بتدوني قوة وصحة وبتوهبولي الحياة".

وخلال حفلها قدمت أغاني: "دلوقتي أحسن، مهزومة، أنا مش حبيبتك، هو أنت مين، إهي جت، اسكت، خليك معاها"، ووجّهت التحية إلى النجم تامر عاشور الذي تعاون معها بالألحان في أكثر من أغنية، منها لوحة باهتة، وطالبته بالمشاركة معها في غنائها، معبرا عن سعادته بذلك، فيما قدمت أغنية "أشكي لمين" للنجم محمد منير، وبعد انتهائها وجّهت التحية له، قائلة: "تحية كبيرة للكينج محمد منير".

وتقدمت النجمة أنغام بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، على مجهودها لإقامة مهرجان العلمين الجديدة، كما تقدمت بالشكر لفريق الأوركسترا، وعلى رأسهم الموسيقار هاني فرحات، ووصفتهم بأنهم فخر مصر، كما شكرت شركة تذكرتي على مجهودها في تنظيم المهرجان.