شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تعود إلى "جرش".. وشام تستعيد ذكريات الطفولة في انتظار لقاء "العقبة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في ليلة تجمع بين الحنين والاحتفال، ستختتم النجمة السورية أصالة نصري فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون مساء السبت 2 أغسطس المقبل على المسرح الجنوبي، في حفل يُنتظر أن يكون الأبرز هذا العام، بحضور جماهيري غفير من محبيها في الأردن والعالم العربي.

"مستنينكم بالأردن الحبيبة"عادت ابنتها شام إلى ذكريات طفولتها مع والدتها "صولا" أثناء مشاهدتها فيديو لأصالة، فنشرت عبر "إنستجرام" منشوراً حميمياً قالت فيه:"ما بنسى أول حفل حضرته مع صولا وأنا صغيرة في جرش.. وهلا رح نعيدها! وبيوم عيد ميلادي رح نحتفل مع بعض بأحلى ليالي في الأردن، العقبة وجرش!"وخاطبت جمهورها: "اكتبولي شو بتحبوا تسمعوا"، في إشارة إلى استعداداتها لأمسياتها الغنائية المقبلة. عودة تاريخية بعد غياب طويلتأتي مشاركة أصالة في ختام المهرجان بعد سنوات من الغياب، لتعيد إحياء تاريخها الفني مع واحدة من أبرز المنصات الفنية العريقة، التي ارتبطت بأدائها الاستثنائي وحضورها الجماهيري الطاغي.

ويُتوقع أن تقدم أصالة في حفلها باقة من أغانيها الخالدة، إلى جانب مفاجآت فنية تليق بجمهورها الذي ينتظر هذه العودة منذ سنوات، خاصة في مدينة مثل جرش، التي تجمع بين عراقة التاريخ وسحر الفن.

ليلة تجمع الأجياللا يقتصر الحفل على كونه حدثاً فنياً، بل هو لقاء عائلي للعديد من العائلات الأردنية والعربية التي تربطها ذكريات مع أصالة، تماماً كما فعلت شام التي ستجدد ذكرى حضورها الأول مع والدتها، لكن هذه المرة على منصتي جرش والعقبة، في احتفال يضم الأصالة والجديد.

يُذكر أن مهرجان جرش للثقافة والفنون يعدّ من أبرز الفعاليات الثقافية في المنطقة، ويجذب سنوياً أسماء لامعة في عالم الفن والموسيقى، ليقدم تجربة فريدة تزاوج بين التراث والحداثة تحت قباب المدينة الأثرية الخالدة.